«Яндекс» расширил возможности сервиса доставки с учетом погоды и дорожных пробок

Компания «Яндекс» расширила возможности сервиса «Яндекс Маршрутизация». Теперь сервис учитывает погодные условия при расчете маршрутов для бизнеса и доставки заказов клиентам. Новый алгоритм разработан на основе интеграции данных «Яндекс Погоды» и API «Яндекс Карт». Сервис доступен для пользователей в Санкт-Петербурге и других регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-СПб» в компании, теперь время поездки будет корректироваться с учетом исторических данных о влиянии погоды на скорость движения автомобилей. При этом фактический прогноз погоды и ситуация на дорогах помогут уточнять маршруты в реальном времени.

В целом сервис учитывает более 300 параметров при построении маршрутов, в том числе грузоподъемность машины, товарное соседство, время работы водителя, интервалы доставки и т.д.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сервис «Яндекс Лавка» запустил продажу готовых блюд петербургских ресторанов.

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