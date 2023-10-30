Сервис «Яндекс Лавка» запустил продажу готовых блюд петербургских ресторанов

Для ресторанов в Санкт-Петербурге появилась новая возможность продавать готовые блюда. Такая функция доступна в «Яндекс Лавке», сообщили в пресс-службе сервиса доставки.

Позиции меню, которые закажут клиенты, из дарксторов будут доставлять курьеры-партнеры. Это позволит ресторанам и кафе выставлять блюда на продажу по всему Петербурге или в отдельных районах. Благодаря такой возможности места общественного питания могут повысить свою узнаваемость и привлечь новых клиентов. В тоже время «Яндекс Лавка» сможет расширить выбор готовых блюд.

Известно, что первыми партнерами сервиса доставки выступили Koreana Light, Soul in the Bowl, Easy Hummus. На странице «магазина» должны разместить до конца 2023 года порядка 50 позиций, на этом останавливаться не планируют.

«Заведение-поставщик самостоятельно готовит еду, упаковывает и привозит в распределительный центр Лавки. Затем сервис развозит блюда по дарксторам, откуда курьеры-партнеры доставляют их клиентам»,— объяснили схему продажи в сервисе доставки.

Ранее сообщалось, что в четырех магазинах сети «Магнит» запустили продаже фастфуда. Еду готовят при клиентах по заказу.

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