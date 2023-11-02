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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: Россия в сентябре рекордно нарастила свои золотые резервы

Золотые резервы России по итогам сентября 2023 года увеличились до 2,36 тыс. т, что стало рекордным показателем в современной истории нашей страны. Запасы РФ выросли на 44 т (+2%), что позволило стране занять пятое место по уровню золотого запаса в мире, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные мировых Центробанков.

Первое место по уровню золотых резервов в настоящее время занимают США (8,1 тыс. т), второе — Германия (3,35 тыс. т), третье — Италия (2,45 тыс. т), четвертое — Франция (2,4 тыс. т). Также в число десяти государств с крупнейшими золотыми резервами на данный момент входят Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция,

По данным Reuters, в последнее время все больше стран репатриируют золотые резервы из-за санкций, введенных против России, и последовавшей за этим заморозки ее активов. В результате введенных в ответ на военную операцию санкций замороженными оказалось до $300 млрд из $640 млрд резервов Банка России.

Александр Кислов

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