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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: Россия опустилась на пятое место по золотовалютным резервам

Россия уступила Индии четвертое место в мировом рейтинге по объему международных активов, следует из анализа «РИА Новости» данных национальных центробанков. По данным агентства, в мае золотовалютные резервы России сократились на $11,6 млрд, до $584,2 млрд.

Россия и Индия соревнуются друг с другом по объему международных активов с 2015 года, пишет агентство. В том году объемы резервов двух стран максимально сблизились. Однако летом 2021 года Индия поднялась на четвертую строчку рейтинга и осталась там по итогам года. В 2022-м уже Россия сместила Индию и заняла четвертое место. Тогда российские активы с учетом заблокированных в западных странах составили $540 млрд, индийские — $532 млрд. Но в мае 2023-го Индия вновь заняла четвертое место с активами $590,7 млрд.

Первую строчку в рейтинге стран по объему международных активов традиционно занимает Китай. По состоянию на конец мая текущего года китайские активы составили $3,371 трлн. На втором месте — Япония ($1,254 трлн), на третьем — Швейцария ($886 млрд).

В десятку стран, пишет «РИА Новости», также входят Саудовская Аравия ($442,2 млрд), Гонконг ($421 млрд), Южная Корея ($420,98 млрд) и Бразилия ($343,5 млрд). Замыкает топ-10 держателей крупнейших международных резервов по состоянию на май Сингапур ($325,7 млрд).

По данным Reuters, в последнее время все больше стран репатриируют золотые резервы из-за санкций, введенных против России, и последовавшей за этим заморозки ее активов. В результате введенных в ответ на военную операцию санкций замороженными оказалось до $300 млрд из $640 млрд резервов Банка России.

Милена Костерева

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