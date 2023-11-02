Байден призвал объявить гуманитарную паузу в войне Израиля и «Хамаса»

Президент США Джо Байден заявил о необходимости объявления гуманитарной паузы и временной приостановке боевых действий между Израилем и палестинским радикальным движением «Хамас», сообщает агентство Bloomberg. По словам американского президента, такие меры необходимы для вывода заложников из сектора Газа.

«Нужны гуманитарные паузы, чтобы вывести заложников, чтобы сохранить им жизни, это очень важный вопрос»,— отметил господин Байден в ходе своего предвыборного мероприятия по сбору средств в Миннеаполисе.

При этом он назвал неактуальными и неосуществимыми призывы к полному прекращению огня в зоне военного конфликта между Израилем и «Хамасом». По словам Джо Байдена, Израиль сейчас выполняет «абсолютно легитимные действия» по собственной обороне, однако при этом необходимо думать о сохранении жизней мирных жителей сектора Газа.

Господин Байден анонсировал, что сектор Газа в самое ближайшее время могут покинуть порядка 1 тыс. иностранцев. Как ожидается, они отправятся из палестинского анклава в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Война между Израилем и «Хамасом» длится с 7 октября. В тот день боевики радикального палестинского движения атаковали израильскую территорию сотнями ракет и захватили свыше 200 заложников. Жертвами атаки стали не меньше 1,4 тыс. израильтян. В ответ Израиль объявил военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, в ходе боевых действий погибли больше 8 тыс. человек.

О наземной операции Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Александр Кислов