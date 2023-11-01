«Нужно доставить груз до Египта»

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия и жителей республики принять активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Организовать эту работу поручено правительству республики «в связи с обеспокоенностью татарстанцев большим количеством детей среди пострадавших» из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как выяснил «Ъ-Казань», доставлять гуманитарные грузы Татарстан будет через Египетское общество Красного Полумесяца. Сбор помощи для жителей Палестины готовы поддержать местные движения, которые занимаются отправкой грузов участникам спецоперации РФ на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Татарстана Рустам Минниханов (справа)

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Глава Татарстана Рустам Минниханов (справа)

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Поручение правительству Татарстана «организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Газы» Рустам Минниханов дал в среду вечером.

«В связи с обеспокоенностью татарстанцев большим количеством детей среди пострадавших, раис республики призывает предприятия, а также жителей Татарстана принять активное участие в сборе гуманитарной помощи»,— сказала пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.

По ее словам, «правительство республики сейчас прорабатывает вопросы по месту сбора и перечню необходимых товаров и продовольствия». «Эта информация будет доведена дополнительно»,— обещала госпожа Галимова.

В беседе с «Ъ-Казань» глава пресс-службы пояснила, что оказать помощь палестинцам можно будет также деньгами. «Разные варианты, кому как удобно будет принять участие»,— подчеркнула она.



Ответственным лицом за организацию сбора помощи Рустам Минниханов назначил вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву. Она курирует в региональном правительстве социальный блок.

C 1967 по 2005 год сектор Газа находился под контролем Израиля, там действовали израильские органы власти и силовики. В августе 2005 года в ходе реализации «Плана одностороннего размежевания» Израиль вывел из сектора войска, а также ликвидировал свои поселения. В 2007 году власть в секторе Газа захватило палестинское движение «Хамас». Некоторые страны считают его террористической организацией, однако Россия расценивает движение как легитимного партнера для переговоров. В сентябре 2022 года делегация «Хамас» во главе с Исмаилом Ханией посещала Казань и встречалась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября. Боевики обстреляли израильскую территорию сотнями ракет и вторглись в некоторые населенные пункты. По данным Израиля, при нападении погибли около 1,4 тыс. человек и более 200 были взяты в заложники. В ответ Израиль устроил блокаду сектора Газа и начал военную операцию. 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале ее третьего этапа. Целью наземной операции он назвал «полное уничтожение» лидеров и боевой инфраструктуры «Хамаса». По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа в ходе атак израильской армии погибли более 8,5 тыс. человек. По словам официального представителя ЮНИСЕФ Джеймса Элдера, среди погибших около 3,5 тыс. детей.

Рустам Минниханов о конфликте на Ближнем Востоке ранее публично не высказывался. Вместе с тем муфтий Татарстана Камиль Самигуллин после сообщений 17 октября об авиаударе по больнице в Газе выступил с заявлением об «акте геноцида палестинского народа». «Палестина сегодня подвергается нескрываемому бесчеловечному насилию, террору и блокаде в нарушение всех международных порядков»,— указывал он. Тогда муфтий также отмечал, что Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана прорабатывает варианты оказания поддержки мусульманам в Палестине.

19 октября Камиль Самигуллин находился в Каире, где обсуждал с российским послом в Египте возможности оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Возможность «оказания благотворительной помощи единоверцам» также обсуждалась муфтием с генконсулом Ирана в Казани 30 октября.

Лилия Галимова сообщила «Ъ-Казань», что именно через Египет власти Татарстана намерены отправлять гуманитарную помощь жителям Палестины. «На сегодняшний день единственным пунктом, через который возможно доставить гуманитарную помощь в Газу является "Рафах" (контрольно-пропускной пункт на границе Египта и сектора Газа.— "Ъ-Казань")»,— сказала руководитель пресс-службы. По ее словам, «там уже организована эта работа». «Центром ответственности египетскими властями определена организация Красный Полумесяц (аналогия Красного Креста). Соответственно, нужно доставить груз до Египта»,— заключила госпожа Галимова.

Координатор республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» (занимается отправкой грузов участникам спецоперации РФ на Украине и жителям Лисичанска в Луганской народной республике) Ринат Фазылов рассказал «Ъ-Казань», что к нему уже поступали обращения общественников Татарстана, которые предлагали помощь жителям сектора Газа.

«Теперь решение принято. "Ярдэм янэшэ" будет принимать участие в этой инициативе раиса республики»,— сказал господин Фазылов.

Он уверен, что кампания в поддержку жителей Палестины не повлияет на продолжение оказания помощи российским военным. «Различные гражданские инициативы есть. Одни граждане готовы помогать военнослужащим, другие — помогают их семьям. Третьи — будут помогать мирным жителям Палестины, которые в этом нуждаются»,— заключил Ринат Фазылов.

Кирилл Антонов