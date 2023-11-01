Минниханов проведет заседание совбеза по конфликтам с участием мигрантов

Глава Татарстана Рустам Минниханов проведет совместное заседание Совета безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям в эту пятницу в представительском корпусе Казанского кремля.

В нем также примет участие спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, который возглавляет Ассамблею народов республики. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

На заседании будут обсуждать один вопрос «О дополнительных мерах по профилактике межэтнических и межконфессиональных конфликтов в миграционной сфере».

«Заседание пройдет в закрытом режиме от СМИ. «По итогам дадим информацию»,— обещала «Ъ-Казань» руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"