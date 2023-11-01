Страхователи получат выплаты в случае отзыва лицензии страховщика

В среду, 1 ноября, Госдума в первом чтении приняла законопроект о системе гарантирования страхования жизни. Ее оператором выступит Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По новым правилам выплаты в случае отзыва лицензии у страховщика будут осуществляться за счет фонда гарантирования прав по договорам страхования жизни, формируемого, в частности, за счет взносов страховых компаний.

Минимальная ставка гарантийных взносов, согласно законопроекту, составит 0,003 125% от расчетной базы. Вместе с тем предусмотрена возможность ее увеличения до 0,2%. Поступать гарантийная выплата будет перечислением денежных средств на банковский счет. Размер выплаты будет составлять 2,8 млн руб., за исключением случаев смерти, когда будет применяться лимит 10 млн руб.

По словам независимого эксперта Андрея Бархоты, страховщики ранее самостоятельно осуществляли выплаты страхователям в подобных случаях, если размер капитала был положительным. Вместе с тем, по словам гендиректора СК «РСХБ-Страхование» Андрея Чуйко, инициатива направлена на повышение защиты прав потребителей страховых услуг и повышение доверия к страхованию жизни.

«Страхование жизни — это долгосрочный продукт, где сроки страхования могут составлять десятилетия, а уверенности в том, что страховая компания не уйдет с рынка в этот период, может и не быть. Поэтому для клиентов это может быть препятствием для заключения долгосрочных договоров»,— отмечает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. А если страховая выплата будет гарантироваться АСВ, «уровень доверия граждан к страхованию жизни увеличится, что может дать новый импульс для развития страхования жизни», считает она.

Уровень минимальной ставки отчисления достаточно привлекателен для страховщиков жизни и не создает дополнительной нагрузки на продукт, добавляет директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

Юлия Пославская