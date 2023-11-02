Краткая биометрия

Рабочая группа по разработке нацпроекта «Экономика данных» до 2030 года предложила исключить необходимость передачи биометрии, собранной бизнесом в рамках антифрод-мероприятий, в Единую биометрическую систему (ЕБС). Сейчас многие цифровые сервисы борются с мошенниками через подтверждение личности по фото или голосу, и по закону эти данные должны передаваться в ЕБС. В компаниях считают это нецелесообразным, так как не хранят такие данные и собирают их в произвольном формате, а не по стандартам ЕБС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Участники рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ), обсуждая нацпроект по экономике данных до 2030 года, предложили дополнить закон о Единой биометрической системе исключением, по которому компании, использующие в работе механизмы противодействия хищению денежных средств (антифрод) с применением биометрии, не должны будут сдавать ее в ЕБС (оператором выступает АО «Центр биометрических технологий»; 49% — у «Ростелекома», 26% — у Федерального агентства по управлению госимуществом и 25% — у ЦБ). Это следует из презентации АНО, с которой ознакомился “Ъ”.

Госдума приняла закон об идентификации с использованием биометрии (572-ФЗ) в конце 2022 года. Сейчас все компании, «владеющие системами, обеспечивающими аутентификацию на основе биометрии», должны передавать данные в ЕБС. Из-под действия закона вынесены разыскные мероприятия, обеспечение безопасности государства, санитарно-эпидемиологического благополучия и др.

Как объясняет собеседник “Ъ”, знакомый с деталями предложения, сейчас многие цифровые платформы используют идентификацию пользователя, например, по фотографии или голосу для подтверждения личности при оказании услуг — «это могут быть каршеринги, классифайды и другие платформы». По текущему законодательству, уточняет он, фото относится к биометрии, а значит, должно передаваться в ЕБС. Однако, продолжает собеседник, фото, собираемые платформами для своих целей, не отвечают требованиям, предъявляемым к фото—цифровым слепкам, которые необходимо передавать в ЕБС. «Подключение к ЕБС и переведение цифровых фото в необходимый формат потребуют от компаний затрат, им проще будет отказаться от использования технологии»,— говорит он.

Участники рабочей группы предлагают внести в перечень мероприятий, в ходе которых собираются биометрические данные без обязательной передачи в ЕБС, антифрод. На данный момент сбор биометрии, даже не предполагающий хранение данных, которым занимаются компании для разовой идентификации клиентов, без передачи данных в ЕБС оказывается незаконным, уточняет собеседник “Ъ” на IT-рынке.

В АНО ЦЭ “Ъ” сообщили, что «собирают мнения и предложения по теме экономики данных». В Ассоциации больших данных (объединяет «Яндекс», VK, «Ростелеком» и т. д.), которая участвует в разработке инициативы, уточнили, что полученные для верификации компаниями фотографии или записи голоса зачастую хранятся кратковременно и не используются в иных процессах. «Такие процедуры доказали свою эффективность: например, статистика показывает, что они помогают ежемесячно защитить около 3 млрд руб. средств российских граждан, а на классифайдах случаи мошенничества сократились на 90%»,— говорят в ассоциации. Но использование ЕБС для этих целей невозможно ввиду технических, правовых и финансовых ограничений, утверждают в АБД. В Центре биометрических технологий заявили, что не считают целесообразным внесение изменений в 572-ФЗ в части антифрод-процедур. В Минцифры не ответили “Ъ”.

В начале октября представитель АБД Михаил Быковский на семинаре-совещании в Совете федерации заявлял, что ЕБС должна выполнять функции аутентификации и идентификации только при совершении юридически значимых действий: заключении договора, выдаче кредита, открытии расчетного счета. В банковском секторе, где биометрия внедряется с 2018 года, считают услугу «необходимой», но признают, что «население не хочет использовать биометрию, так как опасается утечки или подделки данных», говорит собеседник “Ъ” в одной из финансовых организаций. При этом, добавляет он, бизнес-эффект от технологии в настоящий момент несоизмерим с затратами.

Татьяна Исакова, Юлия Пославская