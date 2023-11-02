Кредит сложили со злоупотреблением

В Ростове-на-Дону начался сдубный процесс по делу предпринимателя и экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского. Он обвиняется в попытке хищения средств Россельхозбанка при строительстве завода «ДонБиоТех» в Волгодонске и злоупотреблении полномочиями при реализации проекта. Ранее предприниматель уже был осужден за неуплату налогов Ростовским электрометаллургическим заводом и хищение 2,8 млрд руб. у банка «Петрокоммерц». В новом уголовном процессе, как и в предыдущих,господин Варшавский свою вину также не признал, заявив об абсурдности обвинения в хищении 10 млн руб. у банка, при том что он вложил в проект 2 млрд руб. своих собственных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Варшавский вложил в «Донбиотех» 2 млрд рублей личных средств

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Вадим Варшавский вложил в «Донбиотех» 2 млрд рублей личных средств

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Ростове-на-Дону прошло первое судебное заседание по обвинению предпринимателя Вадима Варшавского, в покушении на мошенничество в сфере кредитования и злоупотреблении полномочиями. Оба инкриминируемых деяния касаются строительства завода «ДонБиоТех» в Волгодонске. Вадим Варшавский занимался реализацией этого проекта в 2014-2017 годах, будучи генеральным директором одноименной компании. Для финансирования стройки «ДонБиоТех» получил кредитную линию в Россельхозбанке с лимитом порядка 12 млрд руб. Деньги банком выделялись траншами и только по факту выполнения тех или иных строительно-монтажных работ.

По версии обвинения, в конце 2017 года Вадим Варшавский подготовил и отправил в Россельхозбанк пакет документов с актами приемки работ в качестве основания для их оплаты. Однако, отраженный в актах объем работ якобы на 10,6 млн руб. превысил фактически выполненный.

Обвинение считает, что таким образом Вадим Варшавский хотел похитить указанную сумму, но не довел преступный замысел до конца, поскольку к тому времени Россельхозбанк остановил финансирование проекта. Органы следствия и прокуратура квалифицировали это как покушение на мошенничество.

По обвинению в злоупотреблении полномочиями Вадиму Варшавскому вменяют заключение заведомо невыгодных для «ДонБиоТеха» сделок, которые привели к банкротству компании. В частности, якобы он неоднократно позволял поставщикам технологического оборудования на завод переносить исполнение их обязательств по договорам поставки на более поздние сроки, отказавшись от претензионных действий в отношении контрагентов. В результате совокупный размер авансов, перечисленных проблемным поставщикам, составил 1,28 млрд руб., что в дальнейшем привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов «ДонБиоТеха».

Вадим Варшавский в судебном заседании свою вину не признал, а обвинение в хищении 10 млн руб. назвал абсурдным.

«Я вложил в этот проект своих личных 2 млрд руб. Это подтверждается документами. Зачем мне нужно было воровать 10 млн ?»,— сказал предприниматель в ходе своего выступления. Также он заявил, что не имел полномочий осуществлять приемку выполненных работ. По словам предпринимателя, акты приемки составлялись компанией «Гео Инвест», которая по настоянию Россельхозбанка осуществляла функции надзорной организации. Задержку поставок технологического оборудования на завод Вадим Варшавский объяснил сложностью в расчетах с европейскими изготовителями техники, которые возникли из-за санкций, введенных в отношении Россельхозбанка в 2014 году.

Судебный процесс продолжится 27 ноября.

62-летний Вадим Варшавский известен как основатель металлургической ГК «Эстар» (включала в себя около полутора десятков предприятий, в том числе Ростовский электрометаллургический завод). В Ростовской области Вадиму Варшавскому также принадлежали свиноводческие комплексы «Русская свинина». В 2005-2011 годах Варшавский был депутатом Госдумы РФ от региона.

В 2019 году предприниматель был осужден на три с половиной года за неуплату налогов. По версии обвинения, являясь гендиректором ООО «Ростовский электрометаллургический завод», Варшавский дал главному бухгалтеру предприятия указание внести в налоговую декларацию за 2014 год заведомо ложные сведения, повлекшие занижение облагаемой базы по налогу на прибыль. В результате государство недополучило почти полмиллиарда рублей.

В сентябре 2021 года Вадим Варшавский получил новый срок. Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима за хищение в 2012 году у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ОАО «Златоустовский металлургический завод», совладельцем которого он являлся.

Вадим Водолазов