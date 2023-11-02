Uninova не дождалась окупаемости

Комплекс нежилых зданий площадью 3 тыс. кв. м на проспекте Энгельса, 1, в Выборгском районе Петербурга выставлен на продажу за 249,5 млн рублей. В зданиях ранее располагался медцентр Uninova, принадлежавший совладельцу «Биокад» Дмитрию Морозову. Официально о закрытии клиники, начавшей работу в 2020 году, не объявляли. Однако ее сайт не работает, а компания, управляющая Uninova, не получала выручку в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс нежилых зданий, площадью 3 тыс кв м на проспекте Энрегльса, 1 в Выборгском районе Петербурга выставлен на продажу за 249,5 млн рублей

Фото: Uninova медцентр Комплекс нежилых зданий, площадью 3 тыс кв м на проспекте Энрегльса, 1 в Выборгском районе Петербурга выставлен на продажу за 249,5 млн рублей

Фото: Uninova медцентр

Комплекс зданий с земельным участком в Выборгском районе Петербурга (пр. Энгельса, д. 1) выставлен на торги Российского аукционного дома. Общая площадь зданий — 3,1 тыс. кв. м, участка — 6,6 тыс. кв. м. Комплекс является объектом культурного наследия «Орлово-Новосильцевская богадельня», построенным в середине XIX века. «В зданиях располагался современный медицинский центр, и в них сделан очень качественный ремонт, отвечающий всем требованиям медицинской деятельности»,— говорится в объявлении. Начальная цена объекта — 249,5 млн рублей. Торги пройдут 30 ноября.

По этому адресу ранее работал медицинский исследовательский центр Uninova, принадлежавший совладельцу фармацевтической компании «Биокад» Дмитрию Морозову (согласно данным kartoteka.ru, на 2018 год ему принадлежит 35,9% в «Биокад»). Медицинскую лицензию центр Uninova получил в июне 2020 года, в октябре — открылся. Объем инвестиций составил 285 млн рублей. Срок окупаемости тогда оценивали в пять лет. Клиника специализировалась на лечении онкологических, дерматологических и ревматологических заболеваний. Тогда же в «Биокад» сообщали, что Uninova — личный проект Дмитрия Морозова. При этом в отчете об устойчивом развитии компании за 2019–2020 год говорится, что «Биокад» планирует проводить в Uninova клинические исследования препаратов для лечения пациентов аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Официально о закрытии медцентра не сообщалось. Однако сайт Uninova не работает. То, что медцентр «больше не работает», отмечено и в приложении «Яндекс Карты». Как ранее писал «Ъ», управлявшее центром АНО «МИЦЛТ "Юнинова"», по данным kartoteka.ru, не получало выручки в 2022 году. В пресс-службе «Биокад» закрытия не комментируют, отмечая, что не имеют отношения к проекту.

Главврач частной скорой помощи «КОРИС» Лев Авербах в закрытии медцентра не видит ничего «сверхъестественного», называя это «нормальным бизнес-процессом». Среди возможных причин он называет нехватку персонала, высокую стоимость оборудования и расходных материалов, снижение спроса.

«Старые» игроки медицинского бизнеса, по словам главы Ассоциации частных клиник Петербурга Александра Солонина, развиваются и открывают филиалы, несмотря на конкуренцию, непростую экономическую ситуацию и сложности с поставкой импортного оборудования и расходных материалов. При этом эксперт отмечает, что пациентов в частных клиниках больше не стало, а даже наоборот — есть небольшое снижение. Финансовые показатели медцентры сохранили за счет вынужденного роста цен.

«Конкуренция среди частных клиник сейчас увеличивается. Новым игрокам достаточно сложно преодолевать барьеры, связанные, например, со сложностью законодательства по ведению медицинского бизнеса. Нормативно-правовое регулирование требует все больше затрат со стороны медицинских организаций, независимо от формы собственности. Это касается, в частности, и затрат на цифровизацию, подключение к единой государственной информационной системе, что является обязательным условием. Существует также дефицит высокопрофессиональных кадров»,— объяснил господин Солонин.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков предполагает, что спрос на объект будет низким. «Зданиями может заинтересоваться разве что какая-то клиника или образовательное учреждение»,— считает эксперт. Цену продажи он назвал адекватной.

Надежда Ярмула