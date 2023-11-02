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Коммерсантъ FM
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Сердечный ритм простимулируют господдержкой

Россияне с мерцательной аритмией будут получать бесплатные лекарства

Пациенты с фибрилляцией предсердий, или мерцательной аритмией, впервые начнут получать льготное лекарственное обеспечение. Минздрав опубликовал соответствующий проект документа для общественного обсуждения. Пока речь только о тех больных, состояние которых можно охарактеризовать как тяжелую сердечную недостаточность. Медицинские эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) ранее указывали, что распространение мерцательной аритмии достигло масштабов эпидемии — к 2036 году число пациентов с таким диагнозом в России может превысить 3 млн. На эту болезнь приходится более 35% от всех смертей среди российских мужчин трудоспособного возраста.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На портале нормативно-правовых актов Минздрав России опубликовал проект новой редакции госпрограммы «Развитие здравоохранения». Документ в том числе регламентирует льготное лекобеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К категориям, требующим господдержки, впервые предлагается отнести пациентов с ишемической болезнью сердца, у которых зафиксирована фибрилляция предсердий, причем значение фракции выброса левого желудочка ?40% у них должно быть зарегистрировано в течение последних 12 месяцев с помощью ЭКГ. Кардиолог телемедицинского сервиса «Доктис» Мураз Шамбатов объяснил, что речь о достаточно тяжелой категории пациентов: фракция выброса ниже 40% предполагает тяжелую сердечную недостаточность.

Изменения коснутся приложения №8 госпрограммы. Если проект будет принят, новые правила вступят в силу уже с января 2024 года.

Мерцательная аритмия, она же фибрилляция предсердий,— заболевание, связанное с нарушением сердечного ритма. В норме сердце сокращается с частотой от 60 до 80 ударов в минуту, причем сокращения выполняют поочередно сначала предсердия, а затем желудочки. При мерцательной аритмии мышцы предсердий перестают функционировать одновременно и сокращаются в хаотичном порядке, из-за чего происходит неритмичное сокращение желудочков. Все это препятствует нормальной работе сердца. Мерцательная аритмия в первую очередь возрастная болезнь.

“Ъ” рассказывал про масштабное исследование экспертов ВШЭ о влиянии фибрилляции предсердий на макроэкономику России (см. “Ъ” от 2 октября). По их подсчетам, к 2036 году число таких пациентов может превысить 3 млн — это на 601 тыс. больше, чем было в 2019 году. Ущерб экономике от нее составит от 962,1 млрд до 1566,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2019 годом в 1,7–1,8 раза. Авторы исследования отмечали, что развитие мерцательной аритмии особенно влияет на потери трудоспособных лет у российских мужчин: на эту болезнь приходится более 35% от всех смертей среди них. Так, общие потери, вызванные фибрилляцией предсердий, в 2019 году составили 1 174 135,6 года. Из них 864 552 года вызваны ассоциированными заболеваниями (ишемический инсульт и инфаркт миокарда). Последние и приводят к значительной части смертельных исходов, связанных с аритмией.

В период демографического старения населения мерцательная аритмия достигла масштабов эпидемии, указывали эксперты ВШЭ. При этом в отличие от иных кардиологических заболеваний к ней привлечено «на удивление» малое внимание российских органов управления здравоохранением. Так, в федеральном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» отсутствует специальная программа борьбы с развитием аритмий. Не ведется даже отдельного статистического учета по эпидемиологии этого заболевания. Отсутствуют и регистры больных, страдающих от нарушений ритма сердца, жаловались в ВШЭ.

Руководитель исследовательской группы, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович не видит в решении о льготном лекобеспечении пациентов с мерцательной аритмией «возможности полного решения проблемы»: «Речь идет только о субсидиях на лекарства, но этим больным часто требуются операционные вмешательства, про увеличение субсидий на которые я пока ничего не вижу в документе». По ее словам, проблема фибрилляции требует более пристального внимания и, «возможно, более фокусного рассмотрения, чем просто двукратное упоминание, причем лишь в сочетании с ишемической болезнью сердца»: «Отдельно фибрилляция не менее страшна как фактор риска многих смертей, поэтому заслуживает самостоятельной программы борьбы».

Кардиолог Мураз Шамбатов подтверждает, что пациентам с фибрилляцией предсердий крайне необходима современная антикоагулянтная терапия (способствует более медленному свертыванию крови и препятствует образованию тромбов). «К сожалению, большинство таких антикоагулянтов оказываются пациентам не по карману, и подобная инициатива со стороны государства вызывает только одобрение,— говорит господин Шамбатов.— Льготное обеспечение позволит в большинстве случаев перейти на современные антикоагулянты и исключить прием варфарина, который обладает рядом проблем в использовании». Варфарин — непрямой антикоагулянт, «старый препарат», при использовании которого требуется регулярный контроль анализов крови, чтобы оценивать его эффективность и безопасность для конкретного пациента. В случае если пациенты будут льготно получать альтернативные варфарину препараты, их качество жизни и прогноз значительно улучшатся, считает кардиолог.

Наталья Костарнова

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