Лежит на сердце тяжкий груз

Эксперты Высшей школы экономики впервые оценили, как на макроэкономику России влияет мерцательная аритмия — заболевание, при котором нарушен ритм сердца. По их подсчетам, к 2036 году число пациентов с такой аритмией может превысить 3 млн. Ущерб экономике от нее составит от 962,1 млрд руб. до 1566,6 млрд руб. Авторы исследования отмечают, что развитие мерцательной аритмии особенно влияет на потери трудоспособных лет у российских мужчин: на эту болезнь приходится более 35% от всех смертей среди них. Кардиологи подтверждают, что проблема аритмии недооценена. По их мнению, необходимо рассказывать населению о важности наблюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы и одновременно производить больше специализированного медицинского оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мерцательная аритмия, она же фибрилляция предсердий, это заболевание, связанное с нарушением сердечного ритма. В норме сердце сокращается с частотой от 60 до 80 ударов в минуту, причем сокращения выполняют поочередно сначала предсердия, а затем желудочки. При мерцательной аритмии мышцы предсердий перестают функционировать одновременно и сокращаются в хаотичном порядке, из-за чего происходит неритмичное сокращение желудочков. Все это препятствует нормальной работе сердца. Мерцательная аритмия в первую очередь «возрастная» болезнь.

В период демографического старения населения мерцательная аритмия достигла масштабов эпидемии, указывают эксперты ВШЭ. При этом, в отличие от иных кардиологических заболеваний, к ней привлечено «на удивление» малое внимание российских органов управления здравоохранением, говорят авторы исследования. Так, в федеральном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» отсутствует специальная программа борьбы с развитием аритмий. Не ведется даже отдельного статистического учета по эпидемиологии этого заболевания. Отсутствуют и регистры больных, страдающих от нарушений ритма сердца, сетуют во ВШЭ.

В 2019 году количество пациентов с мерцательной аритмией в России оценивалось в 2,5 млн человек. С этим заболеванием связано развитие ряда других кардиологических патологий. Влияние ишемического инсульта и фибрилляции предсердий приводит к увеличению на 22% распространенности инсульта и на 38,9% — смертности из-за него. Взаимное влияние острого инфаркта миокарда и мерцательной аритмии также увеличивает на 20% распространенность и на 29,2% смертность от инфаркта.

Ведущим фактором риска развития фибрилляции предсердий является возраст пациента, указывают эксперты,— в среднем она дебютирует в 55 лет. Среди других важных факторов — артериальная гипертензия, индекс массы тела и потребление алкоголя. Исследователи подчеркивают: для России эти факторы риска крайне значимы, так как их влияние на здоровье населения значительно выше, чем в целом в мире. Кроме того, отмечают эксперты ВШЭ, серьезное негативное влияние оказала пандемия коронавируса. За счет пациентов, получивших заболевание после перенесенного COVID-19, распространенность фибрилляции предсердий за три года потенциально увеличилась на 5%. Возможный прирост больных с мерцательной аритмией может быть оценен в 41,7 тыс. человек. Исследователи предполагают, что с учетом возрастной структуры заболеваемости количество людей с этим диагнозом может вырасти к 2036 году на 601 тыс. по сравнению с 2019 годом и составить больше 3 млн.

Развитие аритмии особенно влияет на потери трудоспособных лет у российских мужчин, говорится в исследовании. Из 312,6 тыс. лет, потерянных в общей сложности по причине аритмии, на возраст трудовой активности (до 65 лет) приходится 25%. В их числе — 35,5% от всех потерь у мужчин и 18% потерь у женщин (причем в их случае 82% потерь происходят после 65 лет). Общие потери, вызванные фибрилляцией предсердий, в 2019 году составили 1 174 135,6 года. Из них 864 552 года вызваны ассоциированными заболеваниями (ишемический инсульт и инфаркт миокарда). Последние и приводят к значительной части смертельных исходов, связанных с аритмией.

Руководитель исследовательской группы, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович говорит, что реализация госпрограммы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволяет сделать прогноз о снижении смертности от этой группы болезней, в первую очередь, от ишемического инсульта. Несмотря на это, можно ожидать роста экономического ущерба от трех ассоциированных заболеваний: фибрилляции, инсульта и инфаркта. Монетарный эквивалент ущерба от них в метрике статистической стоимости года жизни в 2036 году может составить 962,1 млрд руб. (в показателях социально-ориентированных расходов на воспроизводство человека) или даже 1566,6 млрд руб. (в показателях подушевого ВВП), предупреждают авторы исследования. По сравнению с размером социально-экономического ущерба 2019 года возможен рост в 1,7–1,8 раза. При этом ущерб составит от 0,5% до 0,8% от ВВП в зависимости от методик оценки, говорится в исследовании.

Лариса Попович говорит, что проблема мерцательной аритмии казалась совершенно неочевидной. Но когда исследователи стали в ней разбираться, выяснилось, что она является одной из ключевых в определении прогноза развития, в том числе смертности, и «просто недооценена». По словам госпожи Попович, следующим шагом должно стать понимание, как этот ущерб предотвращать. «По каждой такой проблеме для Минздрава было бы очень правильно оценивать сравнительную эффективность того или иного вложения,— говорит исследователь.— Именно тогда они начнут рассуждать как раз в свете инвестиционного процесса, что очень важно для здравоохранения».

В Минздраве РФ пока не прокомментировали “Ъ” результаты исследования.

Кардиолог телемедицинского сервиса «Доктис» Альберт Ахобеков считает, что исследование ВШЭ очень важно для глобального понимания проблемы, связанной с фибрилляцией предсердий. Усовершенствование существующих программ профилактики, диагностики и лечения поможет сократить количество инвалидизаций и смертность среди населения, что приведет к уменьшению социально-экономического бремени от аритмии.

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин считает, что выводы экспертов ВШЭ «абсолютно реалистичны». Более того, число больных потенциально может быть больше, так как значительное количество случаев аритмии не диагностировано. Соответственно, выше будет и экономическое бремя от нее. «Основная причина этой аритмии — артериальная гипертензия, то есть повышение артериального давления. Ключевая опасность связана с риском инсульта»,— объясняет кардиолог. «Истоки проблемы», по его мнению, в плохом контроле артериального давления в России: люди уделяют мало внимания своему здоровью и годами не измеряют давление, особенно мужчины.

Кроме того, есть сложности, связанные с ресурсами системы здравоохранения. Пациентам с подозрением на аритмию показано 48-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ, однако количество приборов и людей, которые могут расшифровать результат, сильно ограничено, говорит господин Ашихмин: «То есть здесь с двух сторон надо прилагать усилия: с одной стороны, людям больше рассказывать о заболевании, и с другой — вкладываться в новые диагностические алгоритмы, подключать ИИ, производить больше отечественных холтеровских мониторов. Мы это делать умеем».

Наталья Костарнова