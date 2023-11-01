Экс-глава самарского фонда капремонта предстанет перед судом

Закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» Самарской области Александра Константинова. Ему инкриминируется коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Бывший генеральный директор фонда капитального ремонта Самарской области Александр Константинов

Фото: Фонд капитального ремонта Самарской области

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля 2021 по август минувшего года обвиняемый «неоднократно получал вознаграждение в виде строительных материалов, а также услуг, в том числе оплаты туристических поездок, от контрагентов по заключаемым фондом контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов». За незаконное вознаграждение Александр Константинов ускорял подписание подчиненными приемочной документации по выполненным работам и перечисление денег на расчетные счета подрядчиков в короткие сроки. В общей сложности Александр Константинов получил товары и услуги в размере около 1,6 млн руб.

Георгий Портнов