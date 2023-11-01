Из погрузки слили топливо

Погрузка ОАО РЖД впервые за год ушла в минус в октябре, показав отставание на 3,4%. В качестве причин снижения ОАО РЖД называет запрет на экспорт нефтепродуктов, завершение инфраструктурных проектов, стимулирующих спрос на перевозки строительных грузов, и продолжение интенсивного строительства на самих железных дорогах. Однако монополия ожидает скорого возврата погрузки к росту в ноябре, что эксперты считают обоснованным, особенно в преддверии повышения железнодорожных тарифов с 1 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Погрузка на сети ОАО РЖД впервые за этот год ушла в красную зону. В октябре она сократилась к тому же месяцу прошлого года на 3,4%, составив 103,3 млн тонн. В месячном выражении просели наиболее массовые грузы на сети: уголь (минус 7,7%) и нефтепродукты (минус 7,5%). Также падение фиксируется в сегменте, который в первые месяцы года был одним из основных драйверов роста погрузки, но еще в июне начал снижаться,— в строительных грузах (минус 13%). Отрицательная динамика также наблюдается в сегменте перевозок железной руды и цемента.

Позитив просматривается в перевозках зерна, в отдельные летние месяцы превосходивших более чем на 70% показатели прошлого года и сейчас сохраняющих хорошую динамику (плюс 28%). Также высокие темпы роста показали перевозки кокса, промышленного сырья, лома черных металлов, химикатов и соды, а также прочих грузов. Те же виды грузов остались в плюсе и по итогам десяти месяцев.

Как поясняют в ОАО РЖД, отрицательные показатели погрузки в октябре объясняются рядом факторов, в том числе ограничением экспорта нефтепродуктов, введенным правительством в связи с ситуацией на внутреннем рынке (см. “Ъ” от 21 сентября).

Также отмечаются снижение перевозок строительных грузов из-за завершения ряда крупных инфраструктурных проектов в центральной части страны, закрытие на внеплановый ремонт ряда предприятий-грузоотправителей и масштабные строительные работы на сети, не позволившие компенсировать выпавшие объемы за счет привлечения других грузов.

Тем не менее в ОАО РЖД прогнозируют возобновление положительной динамики по погрузке в ближайшее время. По итогам года ОАО РЖД ожидает достижения 1243,8 млн тонн погрузки, что на 0,8% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев сохраняется слабый плюс: погрузка выросла на 0,2%, до 1,03 млрд тонн.

«Мы видим сочетание эффектов,— говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.— Это исчерпание эффекта низкой базы (падение погрузки осенью 2022 года стало замедляться), стагнация промышленного производства из-за дефицита кадров и роста процентных ставок, проблемы с погрузкой нефтегрузов, эффект от работы динамической модели загрузки инфраструктуры (ДМЗИ), которая приводит к увеличению простоя погруженных вагонов на инфраструктуре необщего пользования, усугубляя проблему узких мест и дефицита маневровых локомотивов. Свой вклад в проблему вносит и ухудшение конъюнктуры экспортных рынков, из-за чего снижается погрузка металла и руды, а также ослабление спроса в инфраструктурном строительстве».

Ожидания улучшения динамики оправданны, отмечает эксперт, как минимум потому, что улучшится ситуация с ремонтными окнами, однако этот эффект уже должен был бы проявиться и в октябре.

Многое зависит от ОАО РЖД: например, требуется решение проблемы с кадрами в регионах, где острейший дефицит по всем рабочим специальностям. Он отмечает, что в ноябре способствовать росту погрузки может желание грузоотправителей осуществить отправку до повышения тарифов, которое планируется с 1 декабря.

Наталья Скорлыгина