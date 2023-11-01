Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из погрузки слили топливо

Показатель ОАО РЖД снизился из-за экспортного эмбарго

Погрузка ОАО РЖД впервые за год ушла в минус в октябре, показав отставание на 3,4%. В качестве причин снижения ОАО РЖД называет запрет на экспорт нефтепродуктов, завершение инфраструктурных проектов, стимулирующих спрос на перевозки строительных грузов, и продолжение интенсивного строительства на самих железных дорогах. Однако монополия ожидает скорого возврата погрузки к росту в ноябре, что эксперты считают обоснованным, особенно в преддверии повышения железнодорожных тарифов с 1 декабря.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Погрузка на сети ОАО РЖД впервые за этот год ушла в красную зону. В октябре она сократилась к тому же месяцу прошлого года на 3,4%, составив 103,3 млн тонн. В месячном выражении просели наиболее массовые грузы на сети: уголь (минус 7,7%) и нефтепродукты (минус 7,5%). Также падение фиксируется в сегменте, который в первые месяцы года был одним из основных драйверов роста погрузки, но еще в июне начал снижаться,— в строительных грузах (минус 13%). Отрицательная динамика также наблюдается в сегменте перевозок железной руды и цемента.

Позитив просматривается в перевозках зерна, в отдельные летние месяцы превосходивших более чем на 70% показатели прошлого года и сейчас сохраняющих хорошую динамику (плюс 28%). Также высокие темпы роста показали перевозки кокса, промышленного сырья, лома черных металлов, химикатов и соды, а также прочих грузов. Те же виды грузов остались в плюсе и по итогам десяти месяцев.

Как поясняют в ОАО РЖД, отрицательные показатели погрузки в октябре объясняются рядом факторов, в том числе ограничением экспорта нефтепродуктов, введенным правительством в связи с ситуацией на внутреннем рынке (см. “Ъ” от 21 сентября).

Также отмечаются снижение перевозок строительных грузов из-за завершения ряда крупных инфраструктурных проектов в центральной части страны, закрытие на внеплановый ремонт ряда предприятий-грузоотправителей и масштабные строительные работы на сети, не позволившие компенсировать выпавшие объемы за счет привлечения других грузов.

Тем не менее в ОАО РЖД прогнозируют возобновление положительной динамики по погрузке в ближайшее время. По итогам года ОАО РЖД ожидает достижения 1243,8 млн тонн погрузки, что на 0,8% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев сохраняется слабый плюс: погрузка выросла на 0,2%, до 1,03 млрд тонн.

ОАО РЖД планирует умеренный рост вложений на 2024 год

«Мы видим сочетание эффектов,— говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.— Это исчерпание эффекта низкой базы (падение погрузки осенью 2022 года стало замедляться), стагнация промышленного производства из-за дефицита кадров и роста процентных ставок, проблемы с погрузкой нефтегрузов, эффект от работы динамической модели загрузки инфраструктуры (ДМЗИ), которая приводит к увеличению простоя погруженных вагонов на инфраструктуре необщего пользования, усугубляя проблему узких мест и дефицита маневровых локомотивов. Свой вклад в проблему вносит и ухудшение конъюнктуры экспортных рынков, из-за чего снижается погрузка металла и руды, а также ослабление спроса в инфраструктурном строительстве».

Ожидания улучшения динамики оправданны, отмечает эксперт, как минимум потому, что улучшится ситуация с ремонтными окнами, однако этот эффект уже должен был бы проявиться и в октябре.

Многое зависит от ОАО РЖД: например, требуется решение проблемы с кадрами в регионах, где острейший дефицит по всем рабочим специальностям. Он отмечает, что в ноябре способствовать росту погрузки может желание грузоотправителей осуществить отправку до повышения тарифов, которое планируется с 1 декабря.

Наталья Скорлыгина

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...