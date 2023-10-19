Инвестиции пойдут как по рельсам

Инвестиционная программа ОАО РЖД в 2024 году может вырасти на 7%, до 1,27 трлн руб., с сохранением фокуса на развитии Восточного полигона, куда планируется направить 366 млрд руб., закупках локомотивов и обновлении инфраструктуры. Также ОАО РЖД ожидает умеренного роста погрузки — на 1,7% к ожидаемым результатам 2023 года, увеличения прибыли, EBITDA и долга. По мнению экспертов, рост тарифа опережает рост инвестпрограммы, но это объяснимо, поскольку увеличиваются и операционные издержки, в том числе расходы на оплату труда.

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“Ъ” ознакомился с предварительным вариантом инвестпрограммы ОАО РЖД на 2024 год. Суммарно ее объем запланирован на уровне 1,275 трлн руб., следует из материалов, которые видел “Ъ”. Это на 7% больше расходов за 2023 год, которые на этой неделе были увеличены решением совета директоров монополии с 1,1 трлн до 1,19 трлн руб., однако на 14% меньше, чем было запланировано на 2024 год в трехлетней инвестпрограмме, утвержденной в конце минувшего года (1,48 трлн руб.). В ОАО РЖД отказались от комментариев.

Инвестиции в основную стройку ОАО РЖД — развитие Восточного полигона — планируется сократить относительно предыдущих планов, однако они сохранятся на высоком уровне, 366 млрд руб., и на 41% превзойдут рекордные инвестиции этого года (260,2 млрд руб., что, в свою очередь, на 88,5% выше, чем в 2021 году). При этом почти вдвое против фактических инвестиций 2023 года и ранее предусмотренных на 2024 год сократятся инвестиции в развитие Центрального транспортного узла — в него намечено вложить 98 млрд руб. против 193,1 млрд руб. инвестиций 2023 года и плана на 2024 год в 181 млрд руб. Вдвое возрастут вложения в развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна — до 43 млрд руб. На уровне 29 млрд руб. ожидаются инвестиции в развитие к портам Северо-Запада, что чуть больше, чем планировалось ранее.

В обновление инфраструктуры монополия планирует вложить 425 млрд руб. Относительно 2023 года инвестиции по этой статье вырастут на 11%, а не на 30%, как планировалось ранее, но в прошлом году ожидались более низкие вложения в 2023 году и более высокие — в 2024-м. Слегка увеличатся относительно плановых инвестиции в обновление подвижного состава — до 229 млрд руб. при 200 млрд руб. в 2023 году.

План по погрузке на 2023 год сохраняется на уровне 1243,8 млн тонн. Если на начало года ОАО РЖД ожидало ее падения на 2,5% к 2022 году, то к июню ожидания сменились более оптимистическими и предполагают рост на 0,8% (подробнее см. “Ъ” от 11 сентября). Фактический рост за девять месяцев составил 0,6%. В 2024 году монополия также ожидает умеренного роста погрузки до 1265,4 млн тонн, или на 1,7%. Грузооборот же должен возрасти более заметно — на 3,4%, до 3,4 трлн тонно-километров.

Что касается финансового плана, то из имеющихся у “Ъ” параметров следует, что ОАО РЖД планирует закончить год с прибылью в 96 млрд руб. и нарастить этот показатель до 122 млрд руб. в 2024 году. EBITDA в 2024 году вырастет на 24%, до 830 млрд руб., от 667 млрд руб., запланированных на 2023 год. Продолжится рост чистого долга — до 2,9 трлн руб. (до 3,3 трлн руб. с учетом бессрочных облигаций), также увеличится соотношение долг/EBITDA — с 3,3 в 2023 году до 3,5 в 2024-м.

В 2024 году тариф будет расти быстрее, чем инвестиции, замечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Напомним, на 2024 год намечен рост тарифа на 10,75% (см. “Ъ” от 25 сентября). По мнению эксперта, это объяснимо, поскольку операционные издержки у ОАО РЖД увеличиваются и было бы очень опасно не инвестировать в персонал, где компания начинает проигрывать конкурентам по оплате труда. Расходы на обновление подвижного состава следует рассматривать в контексте того, что цены на него сильно растут, и скромное увеличение этой статьи, возможно, будет означать количественное снижение закупок или ценовое давление на поставщиков. Фокус инфраструктурных инвестиций логичен — по мнению господина Бурмистрова, ОАО РЖД сможет освоить заявленные на Восточный полигон 366 млрд руб., хотя это и очень амбициозная цифра. В этом году на этой стройке, судя по всему, будут освоены 260 млрд руб. Что касается роста погрузки, то, полагает эксперт, все будет зависеть от ситуации на Восточном полигоне. «Понятно, что сложно одновременно и много строить, и много везти, но есть проблемы, которые можно решить на уровне операционного взаимодействия с грузоотправителями»,— говорит он, отмечая, что в этом году как минимум 1% объема погрузки был потерян из-за операционной неэффективности.

Наталья Скорлыгина