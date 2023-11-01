Владимир Путин поздравил сотрудников Горного университета с 250-летием вуза

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Санкт-Петербургского горного университета с 250-летием вуза. Текст телеграммы главы государства разместили на сайте Кремля.

Господин Путин отметил, что гордость сотрудников и учащихся университета заключается в истории вуза и традициях, которые передаются из поколения в поколение. По словам президента, за это время Горный университет выпустил множество профессионалов, ученых и исследователей, благодаря которым был сделан вклад в развитие важных для страны отраслей экономики.

«Убежден, что благодаря мощному научному потенциалу, современным образовательным технологиям и методикам Санкт-Петербургский горный университет и впредь будет укреплять свои передовые, флагманские позиции»,— подчеркнул Владимир Путин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что российский лидер присудил медали ордена «За заслуги перед отечеством» 13 сотрудникам Горного университета.

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