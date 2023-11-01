ГАЗ отсудил у московской компании 3,9 млн рублей за товарный знак с оленем

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о солидарном взыскании 3,9 млн руб. с московского ООО «Романов моторс» (продавец легковых и грузовых автомобилей) и бывшего администратора сайта этой компании Алексея Михеева за неправомерное использование товарного знака «Бегущий олень — ГАЗ». Об этом говорится в материалах суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В документах, в частности, говорится, что ООО «Романов Моторс» через свой сайт продает детские электромобили «Мини Волга ГАЗ 21», стоимостью почти 2 млн руб. При этом на автомобилях используется товарный знак, очень похожий на товарные знаки, официально зарегистрированные Горьковским автозаводом. ГАЗ своего разрешения на использование этих товарных знаков компании «Романов моторс» не давал.

В рамках внесудебного взаимодействия продавец детских машин отказался сообщить о происхождении продукции с товарным знаком ГАЗа. В результате ГАЗ в июле 2022 года подал иск к продавцу автомобилей и выиграл дело. Апелляционная инстанция в августе 2023 года оставило решение суда первой инстанции в силе.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», сейчас в суде по интеллектуальным правам также рассматривается иск Горьковского автозавода к мебельной компании из Ставропольского края, которая на своем сайте выложила предложение по продаже диванов, украшенных логотипом с изображением бегущего оленя.

Андрей Репин