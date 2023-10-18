ГАЗ судится со ставропольскими мебельщиками из-за оленя и несуществующих диванов

Нижегородское ПАО «ГАЗ» (Горьковский автозавод) пытается отстоять свои авторские права в судебной тяжбе с мебельной компанией «Лайт-Снаб» из Ставропольского края. Информация о процессе содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По материалам дела, «Лайт-Снаб» выставила на своем официальном сайте информацию о продаже диванов «ГАЗ-21 "Волга"» и «ГАЗ-21 "Волга" 2» стоимостью 1,2 и 1,4 млн руб. В дизайне этих диванов было использовано изображение, очень похожее на товарный знак «Бегущий олень/ГАЗ», зарегистрированный Горьковским автозаводом. Нижегородская компания сочла это нарушением авторских прав и обратилась к ставропольским мебельщикам с иском на 5,1 млн руб. (двукратная стоимость указанных на сайте образцов).

Производители мебели в суде заявили, что представленные на их сайте «газовские» диваны не предназначены для продажи, так как на самом деле их не существует. На фотографиях были изображены дизайн-проекты. Они случайно были выставлены на сайт на несколько часов для проверки его работоспособности. Цена на эту мебель также была придумана и не имеет ничего общего со стоимостью аналогичных диванов.

Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела, решил, что «Лайт-Снаб» должен выплатить компенсацию в размере 290 тыс. руб. ГАЗ оспорил это решение в апелляционном суде, но решение суда первой инстанции устояло. Горьковский автозавод решил обратиться в суд по интеллектуальным правам, который отменил решение двух предыдущих судов и вернул дело на новое рассмотрение.

Андрей Репин