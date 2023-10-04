Лизинг самолетов пошел на второй круг

Как выяснил “Ъ”, «Уральские авиалинии» и iFly не смогли переоформить самолеты иностранных лизингодателей в российскую собственность до конца сентября, пока действовали позволявшие это лицензии OFAC. Лизингодатель «Уральских авиалиний» смог договориться с Минфином США о продлении до 31 октября разрешения на перевод средств в рамках страхового урегулирования. iFly находится в процессе продления сроков. Пока успешно провести сделки удалось только «Аэрофлоту». По словам источников “Ъ” в отрасли, проблема других перевозчиков — в отсутствии договора с будущим собственником самолетов компанией «НЛК Финанс», подконтрольной Росавиации. Близкие к Минтрансу собеседники “Ъ” рассчитывают, что вопрос решится на днях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, «Уральские авиалинии» и чартерная iFly не смогли вовремя закрыть сделки по страховому урегулированию с иностранными собственниками их самолетов. В июле OFAC, входящий в Минфин США, выдал лизингодателям лицензии, позволяющие провести платежи в иностранных банках, но их действие закончилось в конце сентября (см. “Ъ” от 27 сентября).

По данным “Ъ”, лессору «Уральских авиалиний» удалось продлить лицензию на трансакции за 19 самолетов Airbus до 31 октября. Лизингодатель iFly — Air Lease Corporation (США) —занимается продлением сроков разрешенного перевода за три A330: в сертификате эксплуатанта шесть Airbus, сейчас чартерный перевозчик не может избавить их от двойной регистрации и летать за рубеж. В обеих компаниях ситуацию не комментируют.

Новым собственником самолетов в результате сделок должна стать лизинговая «НЛК-Финанс», входящая в Росавиацию через НСК и ФГУП АГА(а). Деньги поступают из ФНБ в качестве льготного кредита на 15 лет, а авиакомпании подписывают с НЛК или НСК новые лизинговые контракты.

Деньги для самолетов частных авиакомпаний в «НЛК-Финанс» пока не поступили, в отличие от самолетов «Аэрофлота». По данным источника “Ъ” в правительстве, причина задержки заключается в том, что Минтранс, «НЛК-Финанс» и авиакомпании не могут согласовать условия лизинговых контрактов. На вопрос, почему не может быть использован в качестве типового контракт «Аэрофлота», собеседник “Ъ” затруднился с ответом, указав, что эти вопросы находятся в зоне ответственности Минтранса. Близкий к Минтрансу источник “Ъ” подтвердил, что заминка произошла из-за согласований контрактов с «НЛК-Финанс». «Стороны плотно работают последние дней десять, и есть надежда, что в ближайшие дни процесс будет завершен»,— добавил он. По его данным, отличие от контрактов «Аэрофлота» в том, что Минфин выдвинул к частным перевозчикам дополнительные требования.

В Минфине и Минэкономики отказались от комментариев. В пресс-службе Минтранса сообщили, что сейчас «идет согласование условий договоров между указанными авиакомпаниями и лизинговой компанией».

2 октября группа «Аэрофлот» объявила о завершении страхового урегулирования еще по 17 самолетам, ранее принадлежавшим ирландской SMBC Aviation Capital. Лизингодатель сообщил, что сумма страхового возмещения составила $710 млн (69,1 млрд руб. по курсу ЦБ). Право собственности на самолеты перешло НСК. В Минэкономики ранее сообщали “Ъ”, что из ФНБ было выделено 98 млрд руб. «НЛК-Финанс». Эти средства ушли на 10 дальнемагистральных Boeing (35 млрд руб.) и 18 других самолетов и 5 двигателей AerCap (Ирландия).

По данным источника “Ъ” в правительстве, на все сделки «Аэрофлота» из ФНБ выделили чуть более 167 млрд руб.

Таким образом, из изначально предусмотренного бюджета в 300 млрд руб. остается 133 млрд руб. Ожидается, что на сделки «Уральских авиалиний», iFly и S7 придется около 100 млрд руб. S7 подала заявку в Минтранс и продолжает переговоры с собственниками ВС. В «Уральских авиалиниях» ранее подтверждали “Ъ”, что стоимость 19 Airbus cоставляет около 30 млрд руб.

В августе Минтранс обязал перевозчиков инвестировать всю свою чистую прибыль за 2022 год в урегулирование по западным самолетам. «Аэрофлот» был убыточным, но входящая в группу «Победа» заработала около 15 млрд руб.— по словам собеседника “Ъ” в правительстве, эта сумма будет задействована в будущих урегулированиях. «Уральские авиалинии» вложат всю свою чистую прибыль за 2022 год — 13,4 млрд руб. В прошлом году iFlу была убыточной, а самую большую прибыль получила S7 — более 34 млрд руб. По расчетам аналитиков канала «Мои инвестиции», общая стоимость парка S7 может составлять порядка 190 млрд руб. Эти цифры и то, в каком объеме компания рассчитывает провести страховое урегулирование, в S7 не комментируют.

Новых заявок на государственное софинансирование, по данным “Ъ”, не поступало. Источники “Ъ” в нескольких авиакомпаниях отмечали, что в единичных случаях уже смогли выкупить самолеты или заплатить страховые компенсации, но в основном переговоры пока не увенчались успехом.

Айгуль Абдуллина