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Коммерсантъ FM
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Шавкату Рахимову назначили нокаутера

В отборочном бою он встретится с мексиканцем Эдуардо Нуньесом

Шавкат Рахимов, один из наиболее известных отечественных боксеров, получит шанс уже в следующем году вернуть потерянный из-за обидного поражения от британца Джо Кордины чемпионский титул в полулегком весе (до 59 кг) в случае победы в отборочном поединке Международной боксерской федерации (IBF) над мексиканцем Эдуардо Нуньесом.

Российский боксер Шавкат Рахимов

Российский боксер Шавкат Рахимов

Фото: @shavkatmoney

Российский боксер Шавкат Рахимов

Фото: @shavkatmoney

Международная боксерская федерация обнародовала заявление главы своего комитета по розыгрышу чемпионских званий Карлоса Ортиса, в котором говорится о том, что структура санкционировала отборочный бой за статус официального претендента в полулегком весе между третьим номером своего рейтинга Шавкатом Рахимовым, уроженцем Таджикистана, представляющим также Россию, и находящимся в классификации на строчку ниже мексиканцем Эдуардо Нуньесом. Сторонам предоставлен срок 14 дней для достижения договоренности по поводу условий матча. Его победитель должен будет уже в следующем году встретиться в бою за титул чемпиона с его обладателем. В настоящий момент им является британец Джо Кордина. В субботу он будет драться в Монте-Карло с американцем Эдвардом Васкесом.

Для 29-летнего Рахимова, одного из наиболее известных отечественных боксеров, свежее решение IBF — шанс быстро вернуть чемпионское звание, потерянное в апреле обиднейшим образом. Этот боец добрался до него, пережив в карьере немало трудных моментов. Впервые Рахимов оказался вплотную к нему на излете прошлого десятилетия. В 2019 году Рахимов эффектно нокаутировал сильного южноафриканского бойца Азингу Фузиле в матче, который позиционировался как отборочный по версии IBF. Уже даже был анонсирован бой за него между Рахимовым и японцем Кэнити Огавой, но его вдруг отменили из-за травмы Огавы.

Впрочем, в феврале 2021 года Шавкат Рахимов все-таки вышел на чемпионский поединок. Он состоялся в калифорнийском Индио, а соперником Рахимова был классный американский боксер Джозеф Диас, с которым случилось ЧП. На взвешивании Диас не смог уложиться в лимит категории и лишился пояса. Но в соответствии с регламентом IBF Рахимову он мог достаться лишь в случае выигрыша у Диаса, которого, несмотря на инцидент, к участию в матче допустили. По итогам 12 раундов один из трех судей зафиксировал минимальное преимущество Диаса, а два других — ничью, которая и стала официальным результатом, оставив титул вакантным.

Позже его взял Кэнити Огава, а летом прошлого года пояс перешел в руки справившемуся с японцем британцу Джо Кордине, который совершил стремительный взлет.

IBF обязала Джо Кордину защищать звание в матче именно против Шавката Рахимова. Однако вскоре выяснилось, что из-за операции на травмированной руке чемпион не сможет выступать очень долго.

Потерявшая терпение IBF лишила Кордину пояса, подарив ему возможность претендовать на него после выздоровления. Титул был объявлен вакантным, а соперником Рахимова в борьбе за него стал другой британец — Зелфа Барретт. С ним Шавкат Рахимов дрался в ноябре прошлого года, одержав эффектную победу. В третьем раунде Рахимов пережил нокдаун, но восстановился, а в девятом заставил секундантов оппонента признать поражение Барретта.

Как Шавкат Рахимов начал поход за утерянным поясом

В апреле года нынешнего в Кардиффе, то есть, по сути, на чужой площадке, Шавкат Рахимов наконец встретился и с Джо Кординой. Бой вылился в грандиозную драму. По ходу него оба соперника побывали в тяжелейших ситуациях, фактически на грани нокаута, но продолжали жестоко рубиться вплоть до финального гонга. Один из трех судей отдал выигрыш с серьезным — 116:111 — преимуществом Рахимову, однако двое других посчитали, что верх с небольшим запасом взял Кордина.

Новый оппонент Шавката Рахимова — боксер с выглядящим невероятным по меркам категории послужным списком.

И дело не в том, что в нем на 25 боев всего одно поражение, случившееся в 2018 году. Удивителен тот факт, что все свои 24 победы, включая ту, что была одержана в субботу в поединке с колумбийцем Оскаром Эспандоном, Эдуардо Нуньес, который сотрудничает с той же знаменитой промоутерской компанией Matchroom Boxing, которая «ведет» и Джо Кордину, одержал нокаутом. Правда, надо учесть, что выступал он исключительно на родине и с элитными противниками практически не сталкивался.

Алексей Доспехов

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