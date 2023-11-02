Аккумуляторы отправили на перезарядку

Суд по интеллектуальным правам отменил решение о взыскании крымским бизнесменом с узбекского аккумуляторного завода 257 млн рублей за использование бренда при поставках батарей для КамАЗов. Кассационная инстанция увидела признаки ошибочного привлечения иностранного производителя к арбитражному процессу в Крыму, а также возможные признаки злоупотреблении правом со стороны истца. Суд также усомнился, что ввоз узбекских аккумуляторов для российских грузовиков осуществлялся именно заводом. Эксперты считают, что дело, вероятнее всего, будет передано на рассмотрение другого суда, а если выяснится, что истец при регистрации товарного знака злоупотребил правом, в иск ему откажут.



Представители Джизакского завода заявили, что истец не использует товарный знак, в то время как бренд использовался узбекской компанией до даты приоритета

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил решение Арбитражного суда Крыма о взыскании предпринимателем Артемом Палийчуком из Симферополя 257 млн рублей с Джизакского аккумуляторного завода (Ташкент, Узбекистан). Как сообщается в арбитражной картотеке, дело отправлено на пересмотр. Суть претензий крымского бизнесмена к узбекскому предприятию в том, что завод якобы без разрешения правообладателя использовал товарный знак автомобильных аккумуляторов KUCH, зарегистрированный за крымчанином. Аккумуляторы поставлялись из Средней Азии заводу «КамАЗ».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ташкентский производитель заявлял, что иск не подлежит рассмотрению в арбитражном суде РФ, так как завод зарегистрирован в Узбекистане, деятельность компании по поставке спорного товара не выходила за пределы Узбекистана, соответственно нарушений исключительного права истца на бренд в РФ совершено не было. Кроме того, завод заявлял о недобросовестности истца при регистрации торгового знака на территории РФ.

Арбитражный суд Крыма с учетом того, что требование возникло из причинения вреда на территории РФ, а спорные отношения имеют тесную связь с Россией, рассмотрел дело и присудил крымскому бизнесмену компенсацию в размере 257,3 млн руб.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами коллег из Крыма, однако кассационная (СИП) — поддержала позицию Джизакского завода об искусственно созданной истцом подсудности. Также завод заявил, что истец не использует в своей деятельности спорный товарный знак для индивидуализации аккумуляторов, в то время как это обозначение использовалось узбекской компанией до даты приоритета знака, о чем крымскому бизнесмену было известно на момент подачи заявки на регистрацию. Завода считает, что это свидетельствует о злоупотребления правом со стороны истца. СИП обратил внимание на то, что нижестоящие суды не проверили этот довод, несмотря на то, что установление факта недобросовестного поведения может стать основанием для отказа в иске.

Кроме того, СИП предписал при новом рассмотрении дела разобраться, кто все-таки ввозил аккумуляторы в РФ, потому что Джизакский завод осуществлял поставки на разных условиях, в том числе и предполагающих отгрузку на территории Узбекистана, что исключает нарушение им исключительных прав в России. В документах же таможни содержится информация о компании лишь как о производителе, но отсутствуют данные о лице, осуществлявшем ввоз.

По данным сайта бизнес-миссии Made in Uzbekistan, продукцией ташкентского завода комплектовались автомобили, выпускаемые на заводах: ПАО «КамАЗ», GMUz, Manauto, Samauto, а также сельскохозяйственная техника холдинговой компании «Ўзагросаноатмашхолдинг». Помимо этого, свою продукцию завод экспортирует в страны Азии. Сейчас производимая Джизакским аккумуляторным заводом продукция продается под торговой маркой JAZ Battery.

Представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Евгения Рехлова обращает внимание на то, что СИП указал, что вопрос о подсудности может быть разрешен только после установления лица, ввозившего товар в РФ. Дело может быть передано по его адресу, по месту причинения вреда — с учетом того, что товары ввезены через Татарстанскую таможню, в Арбитражный суд Татарстана. Если окажется, что аккумуляторы в РФ ввозил не Джизакский завод, в иске должно быть отказано, отмечает юрист.

Кроме того, если нарушитель будет установлен, суду необходимо будет оценить довод о злоупотреблении правом со стороны истца. «При наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестном поведении или злоупотреблении правом со стороны правообладателя, суды, как правило, полностью или частично отказывают в защите нарушенного права. Если же иск будет удовлетворен, суд может прийти к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации с правонарушителя. В данной ситуации заявленный размер компенсации значительно превышает размер вероятных убытков, возникших у истца»,— говорит госпожа Рехлова.

Михаил Волкодав

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