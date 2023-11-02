Казна с субсидиарной ответственностью

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление конкурсного управляющего Агентства инвестиционного развития региона о привлечении к субсидиарной ответственности правительства и минэкономразвития области, а также экс-губернатора Бориса Дубровского, его бывшего заместителя Руслана Гаттарова, экс-министра экономики Сергея Смольникова и еще восьми человек. Размер солидарной ответственности для большинства превышает 412 млн руб. Конкурсный управляющий просит взыскать эту сумму за счет казны Челябинской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К субсидиарной ответственности, в частности, хотят привлечь экс-губернатора Бориса Дубровского и его бывшего заместителя Руслана Гаттарова

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ К субсидиарной ответственности, в частности, хотят привлечь экс-губернатора Бориса Дубровского и его бывшего заместителя Руслана Гаттарова

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве подведомственному министерству экономического развития Челябинской области АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) арбитражный суд региона принял к производству заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника правительства Челябинской области, минэкономразвития и еще 11 человек. Предварительное судебное заседание назначено на 11 декабря. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров направил заявление о привлечении контролирующих должника лиц (КДЛ) к субсидиарной ответственности в конце сентября, но его оставили без движения до 7 ноября. До этого срока господин Пивоваров устранил недочеты, и суд принял заявление к рассмотрению

Среди привлекаемых физических лиц бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, его экс-заместитель Руслан Гаттаров, бывший министр экономического развития региона Сергей Смольников, экс-директора АИР Анатолий Лобко и Алексей Бобов, а также бывшие члены наблюдательного совета агентства Николай Дейнеко, Олег Дубровин, Федор Дегтярев, Александр Гончаров, Евгений Тефтелев и Константин Захаров.

С большинства из них конкурсный управляющий просит взыскать в пользу АИР солидарно более 412 млн руб. С правительства и минэкономразвития региона заявитель просит взыскать эту сумму за счет казны Челябинской области. Меньшие суммы долга предъявлены Константину Захарову — 352,5 млн руб. и Алексею Бобову — 8 млн. Последний возглавлял АИР с августа 2018 по май 2019 года и в период образования задолженности к агентству отношения не имел.

Правительство Челябинской области и минэкономразвития региона воздержались от комментариев по поводу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Также отказался от комментария Олег Дубровин.

«Требования конкурсного управляющего АИР в мой адрес не поступали, поэтому все интересующие вопросы надо задать ему. Предмета для комментариев с моей стороны пока нет»,— ответил «Ъ-Южный Урал» уполномоченный по правам предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров.

Алексей Бобов, руководивший АИР с августа 2018 года по май 2019-го, считает, что его привлекают «за компанию», и требование конкурсного управляющего к нему необоснованно.

Председатель общественной палаты Николай Дейнеко сообщил «Ъ-Южный Урал», что действительно в 2016 году был делегирован в состав наблюдательного совета АИР общественной организацией «Опора России». «Это была исключительно общественная работа. Требования конкурсного управляющего в отношении меня сами по себе являются необоснованными и ошибочными, что является очевидным, понятным, в том числе для любого разумного управляющего. После завершения дела в суде в мою пользу планирую взыскивать с управляющего все судебные расходы, а также отдельно — компенсацию деловой репутации. И взыскание будет производиться не из конкурсной массы должника, а из личных средств управляющего, который действовал неразумно и недобросовестно. Кроме того, рассмотрю возможности обращения в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности»,— сообщил Николай Дейнеко.

Остальные ответчики не ответили на телефонные звонки, либо были недоступны для связи.

Ранее конкурсный управляющий пытался оспорить несколько сделок АИР, которые, по его мнению, привели к банкротству агентства. Речь идет о безвозмездной передаче 131 квартиры общей стоимостью 393 млн руб. правительству и министерству имущества региона, а также 1 млрд руб. министерству финансов области. По мнению управляющего, в результате односторонних сделок в пользу учредителя — Челябинской области — должник лишился недвижимости и средств, которые могли пойти на погашение налоговой задолженности, сформированной как раз в этот период. Однако суд признал эти сделки законными, а апелляционная инстанция подтвердила это решение. 2 октября был снят арест с квартиры, наложенный пока рассматривалось заявление.

АИР Челябинской области было создано в 2013 году для поддержки крупных инвестпроектов. В сентябре 2022 года арбитражный суд по заявлению самого агентства открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов включены только требования УФНС по региону на сумму 411,6 млн руб. Это налоговые доначисления за 2016–2017 годы из-за необоснованного завышения расходов и занижения доходов в результате поддержки проектов правительственного АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки». Спорные квартиры АИР получило именно от ЮУ КЖСИ в качестве оплаты при выкупе ценных бумаг. После передачи жилья правительству области, недвижимость в качестве служебной получили сотрудники бюджетных учреждений, в том числе театров.

По мнению члена Ассоциации юристов России Дмитрия Уварова, конкурсному управляющему будет сложно добиться привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности.

«Исходя из решений судов по сделкам, шансы, что заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности будет удовлетворено, малы. Вероятнее всего, суд кассационной инстанции оставит судебные акты нижестоящих судов без изменения, а жалобу — без удовлетворения»,— говорит эксперт.

Адвокат, руководитель проектов Intana Legal Алексей Толмачев согласен, что отказ в оспаривании сделок негативно влияет на перспективу рассмотрения заявления о субсидиарной ответственности. «Однако необходимо учитывать основания, по которым было отказано управляющему, а также все доводы заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Касательно оснований для отказа по сделкам, классический пример — применение последствий истечения срока давности. Достаточное основание для отказа по сделке, однако не влияет на решение вопроса о привлечении к ответственности. Если же по сделкам отказано по существу, то есть, не установлено противоправных действий со стороны ответчиков, а в заявлении о привлечении к ответственности в отношении них никаких новых доводов нет, вероятность взыскания заявленной суммы минимальна»,— считает господин Толмачев.

По мнению адвоката, соучредителя юридической компании a.t.Legal Николая Титова, основная сложность в этом деле — в доказывании, что ответчики соответствуют критериям контролирующих должника лиц. «Так как к ответственности привлекаются несколько лиц, существует вероятность, что в отношении кого-либо из них бремя доказывания истцом будет выполнено. Надо заметить, что закон “О банкротстве” не ограничивает возможность быть контролирующим лицом государственного служащего в отношении юридического лица, в составе учредителей которых имеются органы власти. Поэтому теоретически возможность привлечения к субсидиарной ответственности чиновников в этом деле есть. Станет ли это реальностью — зависит от представленных суду доказательств»,— считает Николай Титов.

Юлия Гарипова