Казна с субсидиарной ответственностью
Суд принял заявление о взыскании долга АИР с челябинского правительства и экс-губернатора
Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление конкурсного управляющего Агентства инвестиционного развития региона о привлечении к субсидиарной ответственности правительства и минэкономразвития области, а также экс-губернатора Бориса Дубровского, его бывшего заместителя Руслана Гаттарова, экс-министра экономики Сергея Смольникова и еще восьми человек. Размер солидарной ответственности для большинства превышает 412 млн руб. Конкурсный управляющий просит взыскать эту сумму за счет казны Челябинской области.
К субсидиарной ответственности, в частности, хотят привлечь экс-губернатора Бориса Дубровского и его бывшего заместителя Руслана Гаттарова
Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ
В рамках дела о банкротстве подведомственному министерству экономического развития Челябинской области АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) арбитражный суд региона принял к производству заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника правительства Челябинской области, минэкономразвития и еще 11 человек. Предварительное судебное заседание назначено на 11 декабря. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров направил заявление о привлечении контролирующих должника лиц (КДЛ) к субсидиарной ответственности в конце сентября, но его оставили без движения до 7 ноября. До этого срока господин Пивоваров устранил недочеты, и суд принял заявление к рассмотрению
Среди привлекаемых физических лиц бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, его экс-заместитель Руслан Гаттаров, бывший министр экономического развития региона Сергей Смольников, экс-директора АИР Анатолий Лобко и Алексей Бобов, а также бывшие члены наблюдательного совета агентства Николай Дейнеко, Олег Дубровин, Федор Дегтярев, Александр Гончаров, Евгений Тефтелев и Константин Захаров.
С большинства из них конкурсный управляющий просит взыскать в пользу АИР солидарно более 412 млн руб. С правительства и минэкономразвития региона заявитель просит взыскать эту сумму за счет казны Челябинской области. Меньшие суммы долга предъявлены Константину Захарову — 352,5 млн руб. и Алексею Бобову — 8 млн. Последний возглавлял АИР с августа 2018 по май 2019 года и в период образования задолженности к агентству отношения не имел.
Правительство Челябинской области и минэкономразвития региона воздержались от комментариев по поводу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Также отказался от комментария Олег Дубровин.
«Требования конкурсного управляющего АИР в мой адрес не поступали, поэтому все интересующие вопросы надо задать ему. Предмета для комментариев с моей стороны пока нет»,— ответил «Ъ-Южный Урал» уполномоченный по правам предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров.
Алексей Бобов, руководивший АИР с августа 2018 года по май 2019-го, считает, что его привлекают «за компанию», и требование конкурсного управляющего к нему необоснованно.
Председатель общественной палаты Николай Дейнеко сообщил «Ъ-Южный Урал», что действительно в 2016 году был делегирован в состав наблюдательного совета АИР общественной организацией «Опора России». «Это была исключительно общественная работа. Требования конкурсного управляющего в отношении меня сами по себе являются необоснованными и ошибочными, что является очевидным, понятным, в том числе для любого разумного управляющего. После завершения дела в суде в мою пользу планирую взыскивать с управляющего все судебные расходы, а также отдельно — компенсацию деловой репутации. И взыскание будет производиться не из конкурсной массы должника, а из личных средств управляющего, который действовал неразумно и недобросовестно. Кроме того, рассмотрю возможности обращения в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности»,— сообщил Николай Дейнеко.
Остальные ответчики не ответили на телефонные звонки, либо были недоступны для связи.
Ранее конкурсный управляющий пытался оспорить несколько сделок АИР, которые, по его мнению, привели к банкротству агентства. Речь идет о безвозмездной передаче 131 квартиры общей стоимостью 393 млн руб. правительству и министерству имущества региона, а также 1 млрд руб. министерству финансов области. По мнению управляющего, в результате односторонних сделок в пользу учредителя — Челябинской области — должник лишился недвижимости и средств, которые могли пойти на погашение налоговой задолженности, сформированной как раз в этот период. Однако суд признал эти сделки законными, а апелляционная инстанция подтвердила это решение. 2 октября был снят арест с квартиры, наложенный пока рассматривалось заявление.
АИР Челябинской области было создано в 2013 году для поддержки крупных инвестпроектов. В сентябре 2022 года арбитражный суд по заявлению самого агентства открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов включены только требования УФНС по региону на сумму 411,6 млн руб. Это налоговые доначисления за 2016–2017 годы из-за необоснованного завышения расходов и занижения доходов в результате поддержки проектов правительственного АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки». Спорные квартиры АИР получило именно от ЮУ КЖСИ в качестве оплаты при выкупе ценных бумаг. После передачи жилья правительству области, недвижимость в качестве служебной получили сотрудники бюджетных учреждений, в том числе театров.
По мнению члена Ассоциации юристов России Дмитрия Уварова, конкурсному управляющему будет сложно добиться привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности.
«Исходя из решений судов по сделкам, шансы, что заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности будет удовлетворено, малы. Вероятнее всего, суд кассационной инстанции оставит судебные акты нижестоящих судов без изменения, а жалобу — без удовлетворения»,— говорит эксперт.
Адвокат, руководитель проектов Intana Legal Алексей Толмачев согласен, что отказ в оспаривании сделок негативно влияет на перспективу рассмотрения заявления о субсидиарной ответственности. «Однако необходимо учитывать основания, по которым было отказано управляющему, а также все доводы заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Касательно оснований для отказа по сделкам, классический пример — применение последствий истечения срока давности. Достаточное основание для отказа по сделке, однако не влияет на решение вопроса о привлечении к ответственности. Если же по сделкам отказано по существу, то есть, не установлено противоправных действий со стороны ответчиков, а в заявлении о привлечении к ответственности в отношении них никаких новых доводов нет, вероятность взыскания заявленной суммы минимальна»,— считает господин Толмачев.
По мнению адвоката, соучредителя юридической компании a.t.Legal Николая Титова, основная сложность в этом деле — в доказывании, что ответчики соответствуют критериям контролирующих должника лиц. «Так как к ответственности привлекаются несколько лиц, существует вероятность, что в отношении кого-либо из них бремя доказывания истцом будет выполнено. Надо заметить, что закон “О банкротстве” не ограничивает возможность быть контролирующим лицом государственного служащего в отношении юридического лица, в составе учредителей которых имеются органы власти. Поэтому теоретически возможность привлечения к субсидиарной ответственности чиновников в этом деле есть. Станет ли это реальностью — зависит от представленных суду доказательств»,— считает Николай Титов.