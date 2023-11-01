В Дагестане уволен видный богослов за «самовольное выступление» по Палестине

Работник отдела маслиата (форма примирения, разрешения конфликтных ситуаций на Кавказе) муфтията Дагестана Магомед-Расул Саадуев уволен с должности за «самовольные выступления», сообщил Telegram-канал религиозной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«До всех работников Муфтията было доведено поручение Муфтия не делать самовольных и громких заявлений, будоражащих дагестанцев, учитывая дагестанский менталитет,— разъяснили в муфтияте решение об увольнении одного из руководителей организации.— Несмотря на это, Саадуев под свою ответственность выступил в пятницу с заявлением о том, что "весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джихадом". Мы видим пассивность всего мусульманского мира в отношении того страшного геноцида, который происходит сегодня в Палестине. И даже соседних с Палестиной мусульманских стран. Достаточно того, что все мы сегодня солидарны в отношении к этой страшной трагедии, в том, что палестинцы погибают в своих домах мучениками».

По инициативе муфтия Дагестана во всех мечетях проводятся коллективные ночные молитвы и дуа (личное обращение мусульманина к Аллаху), напомнили в муфтияте. «Самовольные выступления недостойны и не поощряются для работников ни одной серьезной организации,— говорится в уведомлении.— Саадуев и прежде делал аналогичные неподтвержденные заявления и получал предупреждение о том, что высказанное вслух мнение должно быть ответственным и коллегиальным».

Магомед-Расул Саадуев — бывший имам Джума-мечети Махачкалы, в ноябре 2021 года был назначен руководителем отдела примирения муфтията.

В минувший понедельник он записал также видеообращение после жестких высказываний главы республики Сергея Меликова по отношению к тем, кто принимал участие в беспорядках.

Магомед-Расул Саадуев обратился к властям республики и лично к главе Дагестана с просьбой смягчить отношение к провинившимся, выразив уверенность, что каждый из них раскаялся в содеянном и готов сполна возместить причиненный ущерб.

Вчера господин Меликов встретился с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым и муфтием Дагестана Ахмадом Абдулаевым. А на встрече с общественниками высоко оценил деятельность религиозной организации. «Муфтият Дагестана работает так, как он должен работать»,— сказал он.

Юлия Рыбина, Махачкала