«Яндекс Музыка» удалила по требованию органов свыше 4 тыс. единиц контента

Аудиостриминг «Яндекс Музыка» за первые девять месяцев 2023 года по требованию Роскомнадзора удалил 4333 единицы контента, следует из отчета компании, выдержки из которого приводит РБК. Основными причинами для удаления стали содержание недостоверной информации о военной операции на Украине или дискредитация российской армии, а также описание или пропаганда ЛГБТ и информация о способе совершения самоубийства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно отчету «Яндекс Музыки» в январе–июне сервис получил 275 запросов от госорганов с требованиями удалить контент по 305 ссылкам, где были размещены музыкальные треки, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. За первое полугодие 2023 года аудиосервис удалил 3246 единиц контента, еще 1087 — за третий квартал. Это, по данным «Яндекс Музыки» составляет менее 0,01% от общего каталога.

С июля «Яндекс Музыка» ввела новые правила размещения контента на площадке. Контент начали проверять на «чувствительность» с помощью искусственного интеллекта — сервис вводит премодерацию треков. Музыку, которую, по мнению «Яндекса», может вызвать дискомфорт у слушателей, начали маркировать специальными значками ограничения по возрасту. Предполагается, что такие треки будут исключены из рекомендаций или вовсе удалены с платформы.

Подробнее о механизме — в материале «Ъ FM» «Искусственный интеллект отслушает музыку».