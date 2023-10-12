На Украине в отношении Арестовича возбудили уголовное дело о призывах к насилию

Депутат Верховной рады Инна Совсун сообщила в Telegram-канале, что в отношении экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) возбуждено уголовное дело о пропаганде насилия. 28 сентября Инна Совсун обратилась в правоохранительные органы с заявлением о высказываниях Алексея Арестовича о применении насилия к женщинам.

По словам Инны Совсун, дело передано в Киевскую городскую прокуратуру. Она отметила, что обвинения могут быть выдвинуты по ст. 300 УК Украины (распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

25 сентября украинские журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк обратили внимание на высказывания Алексея Арестовича — об этом они сняли видео и выложили его на You-Tube канале «Пылает». В ролике содержится фрагмент, на котором Алексей Арестович в одном из своих онлайн-занятий по психологии говорит следующее: «Что хочется сделать с этими созданиями в норме? Придушить. Причем душить, не отпуская вообще. Нет, сначала, конечно, хочется трахнуть. Придушить, и еще три года не размыкать пальцы, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, вечной тревожностью и попыткой все контролировать».

28 сентября депутат Инна Совсун сообщила о своем обращении в правоохранительные органы по поводу высказываний господина Арестовича, заявив, что у нее «не хватило нервов» посмотреть видео занятия, но она прочитала расшифровку. Алексей Арестович, в свою очередь, заявлял «BBC Украина», что видео журналисток Яны Брензей и Эммы Антонюк — это «направленная атака на репутацию», а отрывки с его высказываниями — «вырваны из контекста».