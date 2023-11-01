Чемезов: «Ростех» нарастил производство танков в 2023 году в семь раз

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что производство танков компанией за 2023 год увеличилось в семь раз, легкой бронетехники (БМП, БМД, бронированных автомобилей) — в четыре с половиной раза, артиллерии и РСЗО — в два с половиной раза, боеприпасов и некоторых видов продукции — в 60 раз. Об этом он сказал в эфире «России 24», его слова передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что предприятия компании за квартал выпускают больше танков и БМП, чем до начала военной операции на Украине в год. Он добавил, что с начала 2023 года «Ростех» произвел в 20 раз больше снарядов для РСЗО, чем за весь 2022 год.

В сентябре газета The New York Times со ссылкой на данные опрошенных журналистами экспертов сообщила, что Россия, несмотря на санкционные ограничения со стороны Запада, смогла существенно нарастить производство ракет, танков и другого вооружения.