NYT: Россия преодолела санкции и существенно нарастила военное производство

Россия, несмотря на санкционные ограничения со стороны Запада, смогла существенно нарастить производство ракет, танков и другого вооружения, сообщает американская газета The New York Times (NYT). По данным опрошенных журналистами экспертов, российские власти успешно перестроили экономику страны, сосредоточив основное внимание на оборонном производстве.

Как отмечает NYT, сразу после начала военного конфликта на Украине Соединенные Штаты сделали ограничение военного производства России ключевой частью своей стратегии по поддержке Киева. Согласно оценкам американских чиновников, изначально в результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого вооружения после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года как минимум на шесть месяцев. Но к концу 2022 года военно-промышленное производство в Москве снова начало набирать обороты, признают представители правительства США на условиях анонимности.

Собеседники издания сообщают, что Россия обошла экспортный контроль США, используя свои спецслужбы «для организации нелегальных сетей, которые занимаются контрабандой ключевых компонентов». В результате в РФ до сих пор в большом количестве поступают необходимые для военной техники микросхемы и запчасти через третьи страны. «Запчасти ввозят в другие страны, откуда потом их легче доставить в Россию. Она выстраивает потоки через Армению и Турцию. Американские и европейские регулирующие органы пытаются ограничить экспорт микросхем, но им с трудом удается остновить поток контрабанды»,— поясняют источники NYT.

Как сообщил журналистам неназванный высокопоставленный западный чиновник, до начала военной операции на Украине Россия могла производить 100 танков в год, а сейчас успешно производит 200 танков. Он уточнил, что Россия в состоянии производить 2 млн артиллерийских снарядов в год, чтобы применять их на поле боя. «При этом себестоимость продукции в России значительно ниже, чем на Западе, потому что Москва жертвует качеством и безопасностью. Например, производство 155-мм снаряда обходится западным странам в $5-6 тыс. В России производство аналогичного 152-мм снаряда стоит около $600»,— рассказал NYT канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм.

Опрошенные NYT эксперты и официальные лица опасаются, что наращивание военного потенциала РФ может привести к масштабным атакам на украинские инфраструктурные объекты этой зимой, а Киеву будет сложно им противостоять из-за недостаточного количества систем ПВО.

Что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов