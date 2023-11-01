На газовом форуме в Петербурге представили «Москвич» на метане

Автозавод «Москвич» и компания «Газпром газомоторное топливо» подписали на полях Петербургского международного газового форума соглашение о производстве автомобилей с газобаллонным оборудованием, которое позволит заправлять их метаном, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Коммерсантъ» Фото: «Коммерсантъ»

Один из таких автомобилей, созданный на базе седана «Москвич 6», стал частью уличной экспозиции форума. Сейчас завод производит кроссовер «Москвич 3» и седан «Москвич 6» с двигателем внутреннего сгорания. Какой из них планируют оснастить газовыми баллонами, не сообщается.

«Партнеры также намерены разработать механизмы для запуска совместных маркетинговых программ и определить регионы для приоритетного запуска проекта»,— рассказал представитель автозавода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 31 октября в Петербурге открылся XII Петербургский международный газовый форум.

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