На газовом форуме в Петербурге представили «Москвич» на метане
Автозавод «Москвич» и компания «Газпром газомоторное топливо» подписали на полях Петербургского международного газового форума соглашение о производстве автомобилей с газобаллонным оборудованием, которое позволит заправлять их метаном, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».
Фото: «Коммерсантъ»
Один из таких автомобилей, созданный на базе седана «Москвич 6», стал частью уличной экспозиции форума. Сейчас завод производит кроссовер «Москвич 3» и седан «Москвич 6» с двигателем внутреннего сгорания. Какой из них планируют оснастить газовыми баллонами, не сообщается.
«Партнеры также намерены разработать механизмы для запуска совместных маркетинговых программ и определить регионы для приоритетного запуска проекта»,— рассказал представитель автозавода.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что 31 октября в Петербурге открылся XII Петербургский международный газовый форум.