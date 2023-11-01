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Адвокат Дмитрия Соколова рассказал о бытовой подоплеке поджога ресторана

Причиной поджога ресторана «Сквер» в центре Ярославля стал бытовой конфликт между владельцами заведения и экс-депутатом муниципалитета Ярославля Дмитрием Соколовым, рассказал адвокат господина Соколова Александр Толянин. «Ъ-Ярославль» сообщал, что летняя веранда ресторана на Первомайском бульваре сгорела в ночь с 30 на 31 октября, подозреваемый в поджоге задержан.

Дмитрий Соколов

Дмитрий Соколов

Фото: мэрия Ярославля

Дмитрий Соколов

Фото: мэрия Ярославля

«В основе всего бытовой конфликт между владельцами ресторана и жителями дома, ТСЖ которого возглавляет мама Соколова. Они (владельцы ресторана — прим. «Ъ-Ярославль») хотели построить здание во дворе этого ТСЖ, жители ТСЖ против. Там уже достаточно долго идет тяжба, жалобы во все инстанции, есть исковое заявление в Кировском суде. Сын вступился за маму, подвыпив, таким вот диким способом решил помочь. Ничего тут политического, террористического, антисемитского и прочего нет»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Александр Толянин.

По словам защитника, Дмитрий Соколов считал, что в ресторане нет посетителей и хотел причинить вред только имуществу. Сейчас бывший депутат сотрудничает со следствием.

«Он позвонил хозяину, он с ним знаком, и сказал: "Выводи людей, через пару часов у тебя в ресторане может быть какая-то проблема". Поехал Дмитрий, считая, что заведение должно быть закрыто. Оно должно было работать до 11 вечера, а все произошло практически в полночь. Это бесспорное доказательство отсутствия умысла на причинения вреда здоровью людей. Только имущество, не более того»,— сказал «Ъ-Ярославль» адвокат.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Следственный комитет расследует уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога» и «Покушение на убийство», так как в пожаре пострадала посетительница ресторана. Она получила ожоги, ее состояние оценивается так средней тяжести.

Антон Голицын

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