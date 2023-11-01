На М-4 «Дон» в Воронежской и Липецкой областях введут зимний скоростной режим

Оператор платных дорог «Автодор — платные дороги» (входит в ГК «Автодор») сообщил о введении зимнего скоростного режима на участках трассы М-4 «Дон» в Воронежской и Липецкой областях с 7 ноября. Лимит для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 т будет составлять 110 км/ч и 90 км/ч соответственно. По участку обхода сел Новая Усмань и Рогачевка в Воронежской области будет разрешено двигаться со скоростью до 110 км/ч.

Необходимость перехода на зимний скоростной режим связана с безопасностью автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях.

Летом на платных участках трассы действовал повышенный скоростной режим, согласно которому было разрешено разгоняться до 130 км/ч легковым и до 110 км/ч грузовым автомобилям указанной массы. Он будет восстановлен в апреле, добавили в компании.

Ранее после снегопада в Воронеже и образовавшихся из-за этого восьмибалльных пробок водителям посоветовали перейти на зимнюю резину.

Егор Якимов

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