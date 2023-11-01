ГК «Покровский»: мы фиксируем активный рост спроса на отечественный комбикорм

25 октября в Москве на площадке Международной специализированной выставки «КормВет–2023» ведущие эксперты в отрасли животноводства приняли участие в форуме «Рынок кормов: инвестиции и инновации для бизнеса». Мероприятие проводилось впервые и вызвало горячий отклик аудитории, форум посетили более 300 гостей, а также отраслевые СМИ.

Об инвестициях агробизнеса в развитие и модернизацию производства комбикормов рассказала Наталья Бурчакова, заместитель директора по качеству ООО «Каневской элеватор» (входит в ГК «Концерн «Покровский»).

«В 2022-2023 гг. на модернизацию предприятия, ремонт зданий и благоустройство территории мы потратили в общей сложности 24 млн руб. В зерновую лабораторию приобрели новое оборудование и мебель, установили пневмо пробоотборник за 4 млн руб. Еще 3,5 млн руб. ушло на запуск соевого цеха – теперь высокобелковым сырьем обеспечен не только сам завод, но и все сельхозпредприятия, входящие в состав группы компаний», - рассказала на форуме Наталья Бурчакова.

Качественный комбикорм – первый и главный элемент решения многих проблем животноводства, отметила эксперт. Без профессионального, научно-обоснованного кормления, эффективное животноводство невозможно.

«В первую очередь мы кормим свое поголовье – КРС и свиней, которое содержится на животноводческих фермах группы компаний. Однако мощности завода позволяют выпускать больше продукции, чем требуется для собственных нужд, поэтому мы продаем корма другим сельхозпроизводителям региона», - добавила Наталья Бурчакова.

Инвестиции агробизнеса в комбикормовое производство помогают не только обеспечивать кормами собственных животных, но и расширять рынки сбыта продукции.

«В последние два года мы фиксируем активный рост спроса на отечественные комбикорма – причем как со стороны других регионов России, так и иностранных закупщиков. Неделю назад на Каневской элеватор приезжал трейдер из Пакистана, их интересует комбикорм для КРС, кур, овец и кроликов. Есть запросы на пробные партии и из других стран – Катара, Саудовской Аравии, Китая. В октябре мы представляли образцы комбикормов в Гонконге и Индонезии, в ноябре повезем в Алжир», - рассказала коммерческий директор группы компаний «Концерн «Покровский» Екатерина Кравченко.

Организаторами форума «Рынок кормов: инвестиции и инновации для бизнеса» выступили аналитическая компания FEEDLOT и проект «Агроинвестор». Деловая программа включала 3 тематические сессии, где участники форума – всего было представлено 20 докладов – обсудили современные вызовы, обозначили точки роста и перспективы развития кормовой отрасли.

Каневской элеватор – один из старейших зернохранилищ в Краснодарском крае (ему более 100 лет). В 2017 году он вошел в состав концерна «Покровский», который вложил в его модернизацию более 60 млн руб. Сейчас его мощности позволяют выпускать ежегодно до 120 тыс. тонн полнорационных комбикормов для всех видов сельхоз животных и птиц.

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