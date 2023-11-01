Экс-директора Славянского реабилитационного детского центра осудят за коррупцию

В Славянске-на-Кубани суд рассмотрит уголовное дело бывшего директора ГКУ «Славянский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», сообщает пресс-служба краевого управления СКР. Мужчина обвиняется в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.ч. 2, 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

Согласно обвинению, 63-летний фигурант за взятки устанавливал повышенные стимулирующие надбавки и выплаты некоторым сотрудникам, а также закрывал глаза на нарушения правил трудовой дисциплины. Общая сумма взяток за три года составила более 600 тыс. руб.

Противоправную деятельность выявили следователи территориального следственного отдела СК и сотрудники УЭБ и ПК районного отдела полиции.

Отмечается, что сотрудники учреждения, которые передавали взятки своему руководителю, освобождены от уголовной ответственности, так как они добровольно сообщили о совершенных преступлениях и активно способствовали расследованию.

В рамках обеспечительных мер на имущество обвиняемого наложен арест.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram