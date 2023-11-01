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Коммерсантъ FM
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Словарь Collins назвал «ИИ» словом года

Словом 2023 года, по версии словаря английского языка Collins English Dictionary, является аббревиатура AI (искусственный интеллект, ИИ), означающая «моделирование мыслительных функций человека с помощью компьютерных программ». Объясняя свой выбор, эксперты Collins указывают, что употребление аббревиатуры AI за год выросло в четыре раза и «стало преобладающим термином в разговорах в 2023 году».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Словарь Collins ежегодно отбирает слова, которые отражают «наш постоянно развивающийся язык и мнение тех, кто его использует». В этот раз в числе других претендентов на слово года, из которых специалисты выбрали победителя, были также слова:

greedflation (сочетание слов greed (жадность) и inflation (инфляция), означает «использование инфляции, как предлога для поднятия цен до необоснованно высокого уровня с целью повышения корпоративной прибыли»)

debanking (лишение возможности пользоваться банковскими услугами);

Nepo baby (nepotism (кумовство) и baby, то есть ребенок, чья карьера строится за счет известности его родителей);

Ulez (ultra low emissions zone, зона ультранизких выбросов, действующая на территории всего Лондона, за въезд в которую владельцы транспортных средств должны платить сбор);

Canon event (событие, имеющее важное значение для формирования личности человека);

Semaglutide (препарат для подавления аппетита);

Bazball (агрессивный стиль игры в тестовых матчах по крикету);

Deinfluencing (использование соцсетей для предупреждения избегать каких-то услуг, товаров, стиля жизни и т.п.).

В 2022 году словом года стал permacrisis (пермакризис, перманентный кризис), в 2021 году – NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен), а в 2020 году – «локдаун».

Алена Миклашевская

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