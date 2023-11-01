На Кубани число погибших по вине пьяных водителей снизилось на четверть
С января по сентябрь включительно в Краснодарском крае по вине водителей с признаками опьянения в дорожно-транспортных происшествиях погибли 102 человека. Это на 24,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГИБДД по региону.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Всего на Кубани за девять месяцев произошло 420 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. Это на 11,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Количество раненых в таких авариях также снизилось на 15,3%. Всего в ДТП на Кубани по вине пьяных водителей пострадали 497 человек.
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