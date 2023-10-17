Уран на черный день

ЕС впервые за восемь лет вернулся к стратегии увеличения запасов ядерного топлива. Топливом запасаются владельцы реакторов советского типа из-за опасений введения санкций на поставки из России. Одновременно операторы АЭС западного дизайна активно уходят от закупок урана из РФ, из-за чего объем его поставок в ЕС в 2022 году упал на 16% год к году. В «Росатоме» отмечают, что поставки идут по долгосрочным контрактам и снижение объемов может быть связано с графиком поставки и рыночными ценами на продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с годовым отчетом Euratom Supply Agency (регулятор атомной отрасли в ЕС). Согласно документу (выпущен на днях, есть у “Ъ”), в 2022 году операторы европейских АЭС впервые за восемь лет купили урана больше, чем загрузили в реакторы. Энергокомпании приобрели 11,72 тыс. тонн урана, а в реакторы загрузили 10,99 тыс. тонн. Ряд компаний увеличил закупки в рамках мер обеспечения безопасности поставок, говорится в отчете. На конец 2022 года запасы урана в ЕС составляли 35,71 тыс. тонн, чего хватит для производства топлива на три года.

Общая мощность АЭС в Евросоюзе составляет около 100 ГВт. В 2022 году энергоблоки произвели 609,2 млрд кВт•ч, что составляет 21,5% от общей выработки в ЕС.

Вместе с тем операторы АЭС стремились уйти от поставок из РФ. ЕС снизил общий объем импорта природного урана из России на 16% год к году, до 1,98 тыс. тонн. В результате страна заняла четвертое место по объему поставок с долей в 16,89% (минус 2,8 п. п.). Ряд энергокомпаний заместил российский уран поставками из Казахстана, Канады и Узбекистана. Казахстан — лидер по продажам в 2022 году — увеличил поставку в ЕС на 14%, до 3,14 тыс. тонн. Канада, занявшая третье место, нарастила экспорт на 50%, до 2,58 тыс. тонн. Узбекистан увеличил продажу на 171%, до 441 тонн. Второе место по объему поставок занял Нигер (2,58 тыс. тонн урана). При этом именно поставщики из стран СНГ (Россия, Казахстан и Узбекистан) предлагали самые привлекательные цены: средняя цена урана в долгосрочных контрактах в 2022 году составляла €101 за 1 кг закись-окиси урана, а у стран СНГ — на 23% ниже.

В «Росатоме» не комментируют цены на уран и не делают прогнозов. В госкорпорации сказали, что поставки сырья из РФ идут по долгосрочным контрактам и снижение объемов в 2022 году не означает сокращения общего объема контракта, а может быть связано с графиком поставки, а также с рыночными ценами на продукцию. В «Росатоме» также отметили, что занимают второе место в мире по добыче урана, первое — по обогащению урана и третье место — по фабрикации топлива. Сейчас в портфеле компании 33 заказа на строительство атомных блоков в десяти странах. «Реализация столь масштабных задач потребует их обеспечения необходимыми ресурсами»,— говорят там.

Судя по отчету Euratom Supply Agency, уйти от российских поставок удалось не всем. Так, операторы АЭС на российских реакторах ВВЭР покупают готовое ядерное топливо у «Росатома». Реакторы ВВЭР находятся в Словакии (2 ГВт), Чехии (4 ГВт), Венгрии (2 ГВт), Финляндии (1 ГВт) и Болгарии (2 ГВт). В контракт на покупку топлива входят также услуги по конверсии урана (преобразование урана в гексафторид UF6) и по обогащению урана (увеличение доли изотопа 235U до 2–6%).

В документе отмечается, что компании с реакторами ВВЭР в 2022 году нарастили покупку у России услуг по обогащению на 30%, а услуг по конверсии — на 22%. Энергоблоки на ВВЭР увеличивают запасы, чтобы «продержаться до тех пор, пока не появится альтернативное топливо», говорится в отчете. Авторы отчета называют зависимость от «Росатома» «значительной уязвимостью».

В общем объеме поставок услуг по конверсии Россия сократила долю на 20% год к году, до 2,44 тыс. тонн. В сегменте обогащения урана «Росатом» нарастил поставки на 1,5%, до 3,24 млн единиц работ разделения (ЕРР). Доля России в сегменте конверсии в ЕС в 2022 году — 22,3%, в сегменте обогащения — 30%. В отчете говорится, что энергокомпании с АЭС западного типа снизили покупку услуг по обогащению в РФ на 16%. Львиную долю потребностей в обогащении в 2022 году закрыли французская Orano и европейский концерн Urenco.

В странах ЕС — очевидный тренд на отказ от российской урановой продукции, однако заместить Россию так быстро, как в нефти и газе, не получится, говорит директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. Топливо для реакторов ВВЭР в нужном объеме производить в Европе самостоятельно или в кооперации с американскими компаниями пока не могут. По некоторым западным оценкам, для замещения «Росатома» на рынке урановой продукции потребуется пять—десять лет.

Пока тренд на сокращение спроса на уран в Европе не переломлен, отмечает независимый аналитик Борис Синицын. Если два года назад потребность в уране на 2025 год оценивалась в 14,6 тыс. тонн, то сейчас — на 8% ниже. При этом за два года увеличился объем добычи в Канаде, а в ближайшие несколько лет планируется рост добычи в Казахстане. Разовые факторы, в основном связанные с рисками перебоев поставок, повлияли на рост спотовой цены урана в 2023 году, но структурного дефицита урана на мировом рынке нет и не будет в ближайшие годы.

Полина Смертина