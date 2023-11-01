Сотрудники ФСБ задержали замдиректора МУП «Пермгорэлектротранс»

Вчера силовики задержали начальника финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых, сообщает телеграм-канал «Пермская ЭнZешка». По данным «Ъ-Прикамье», задержание проводили сотрудники УФСБ по Пермскому краю, которые также изъяли в МУП документы.

В администрации Перми факт визита в МУП силовиков подтвердили. «На данный момент следственные органы проводят проверку. Предприятие оказывает полное содействие. Кадровые решения могут быть приняты по результатам следственных мероприятий»,— пояснили в мэрии.