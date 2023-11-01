Под Екатеринбургом построят жилой микрорайон на 160 тысяч кв. м в рамках КРТ

В Свердловской области на торги выставили право аренды земельного участка в Сысертском районе для строительства 160 тыс. кв. м жилья по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили в Дом.рф. На аукцион выставили земельный участок площадью 249,3 га в 5 км от с. Черданцево. Начальная цена права аренды составляет 23,34 млн руб.

По данным представителей площадки, окружение представлено незастроенными территориями и лесным массивом. «В окрестностях села находятся многочисленные дома отдыха и природные достопримечательности. До Сысерти — около 18 км, до Екатеринбурга — около 22 км»,— рассказали представители площадки. Там также отметили, что доля помещений в будущем жилом квартале, которые застройщик будет обязан передать госкомпании, составляет 5%. Срок реализации проекта — 10,5 лет.

Отмечается, что помимо индивидуальных и малоэтажных многоквартирных жилых домов, здесь предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение.

Торги пройдут 1 декабря, заявки на участие будут принимать до 27 ноября.

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