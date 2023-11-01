Все полосы Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей открыли 1 ноября

Все четыре полосы Яблоновского моста, соединяющего столицу Кубани с Тахтамукайским районом Адыгеи, открыли 1 ноября, сообщает «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Автомобилисты отмечают отсутствие заторов как перед мостом, так и на подъезде к нему. Вместе с тем в региональном минтрансе уточнили, что пока открытие техническое — в течение ноября движение по полосам периодически будут ограничивать. Полноценно открыть Яблоновский мост планируют в начале декабря.

Старый Яблоновский мост был построен в 1954 году. Три года назад его состояние признали аварийным и приступили к строительству дублера. Протяженность нового мостового перехода превышает 1 км, длина моста составляет около 500 м. После завершения строительства нового Яблоновского моста начнется капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре.

Наталья Решетняк

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