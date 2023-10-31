Кубань в поисках легких путей

В Краснодарском крае интенсивность автодвижения в летнее время увеличивается в три-четыре раза по сравнению с межсезоньем. Для повышения транспортной доступности туристических объектов в регионе развернуты широкомасштабные работы по строительству обходов населенных пунктов и городов. В текущем году на развитие дорожной сети Кубани предусмотрено более 56 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основной путь к морскому побережью на Кубани пролегает через трассу М-4 «Дон»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Основной путь к морскому побережью на Кубани пролегает через трассу М-4 «Дон»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным министерства транспорта и дорожного хозяиства Кубани, на реализацию государственной программы региона «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2023 году предусмотрено 56,8 млрд руб., что на 13% больше, чем годом ранее (или на 7,8 млрд руб.).

В том числе в текущем году из федерального бюджета на развитие сети автодорог региона направили 8,5 млрд руб., из краевого бюджета — 47,7 млрд руб., из местного — 570,5 млн руб. Из них на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) предусмотрено 14,5 млрд руб. Всего в период с 2023 по 2027 год регион получит 230,6 млрд руб. на мероприятия по строительству и содержанию дорог местного, регионального и федерального значения.

Безопасные и качественные

В 2023 году в Краснодарском крае по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется завершить 116 объектов протяженностью 226,5 км, в том числе 22 участка автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 125,1 км.

По данным минтранса региона, в рамках нацпроекта БКД в текущем году выполнялись работы на местных автомобильных дорогах трех городских агломерации: Краснодарская, Сочинская и Новороссийская.

«Работы в трех городских агломерациях завершены досрочно, в нормативное состояние приведено 90 объектов местного значения протяженностью более 98 км. Общий объем финансирования составил 2,2 млрд руб.»,— прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Константин Подскребалин.

Также в рамках национального проекта БКД выполняются работы на автомобильных дорогах регионального значения и мостовых сооружениях, расположенных на них. Кроме того, обновлен верхний слои дорожного покрытия на площади более 2 млн кв. м (96,1% от планового значения). Завершена реализация дорожных работ на 18 участках трасс протяженностью более 88 км (из 125,1 км запланированных). Работы по остальным участкам дорог в завершающей стадии. Кроме того, приведены в нормативное состояние четыре мостовых сооружения протяженностью 463,91 м.

Краснодар ищет обходы

Чтобы разгрузить Краснодар от растущего автотрафика, власти реализуют сразу несколько дорожных проектов на подъездах к краевому центру.

В районе хутора Ленина в Краснодаре продолжается реконструкция автомобильной дороги Краснодар—Кропоткин—граница Ставропольского края. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, двухполосная трасса на подъезде к столице Кубани уже не справляется с возросшей интенсивностью движения, поэтому решено расширить ее до четырех полос. Следом планируется приступить к разработке проектно-сметной документации для реконструкции автомагистрали. Дорога пройдет от хутора Ленина до станицы Воронежской со строительством обхода станицы. Общая протяженность 26,7 км, в том числе 10,5 км — протяженность обхода. Оценочная стоимость работ составит около 42 млрд руб.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодарском крае строится автодорога Южныи подъезд к городу Краснодару (от А-146 Краснодар—Верхнебаканскии). Первый этап — строительство нового Яблоновского моста между кубанской столицей и Адыгеей. Сейчас стройка подходит к завершению. Работы идут с опережением графика (выполнено 70%). Общая стоимость проекта составляет более 5 млрд руб. Протяженность мостового перехода — 1,1 км, а длина самого моста — 478 м. Объект строят в 20 метрах от действующего моста, и он станет продолжением улицы Захарова. Мост будет четырехполосным, с пешеходным тротуаром шириной 6 м и трехметровой велосипедной дорожкой. Допустимую скорость движения транспорта ограничат 80 км/ч. Основная часть работ по строительству моста должна быть завершена к концу ноября 2023 года. Тогда же состоится полное открытие объекта — функционировать будут по две полосы в каждом направлении.

Благодаря финансированию из федерального бюджета завершить строительно-монтажные работы в полном объеме планируется до конца текущего года, отметили в министерстве транспорта края.

Также в рамках реконструкции участков трассы А-146 запланировано строительство автомобильной развязки на 19-м километре в районе Чибийского канала (Адыгея), госконтракт заключен с Черноморским управлением «Росавтодора» (ФКУ «Упрдор "Черноморье"»).

Объект войдет в состав транспортного коридора, обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связь муниципальных образований между собой, логистику всего побережья, и станет частью большого проекта «Росавтодора» по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.

«Существующее качество пересечения направлений трассы А-146 на 19-м километре (основной ход и Южный обход Краснодара в районе Чибийского канала) не позволяет должным образом обеспечить бесперебойное, скоростное и комфортное движение транспорта в условиях постоянно растущего трафика. Сегодня движение на участке происходит с многочисленными маневрами слияния и разделения потоков в одном уровне по достаточно сложной траектории. Ситуация отягощается наличием существующего железнодорожного путепровода над дорогой»,— комментируют в пресс-службе ФКУ «Упрдор "Черноморье"».

Проект новой развязки предусматривает строительство пяти искусственных сооружений, включая эстакаду протяженностью около 800 м через существующие железнодорожные пути. Это позволит беспрепятственно пересекать интенсивные направления без снижения скорости, а устройство очистных сооружений на трассе и установка шумозащитных экранов улучшат экологический фон и качество жизни людей на окрестных территориях, отметили в ФКУ. Разрешенная скорость движения на основных направлениях развязки увеличится до 120 км/ч, на съездах — до 80 км/ч. Число полос движения будет доведено до шести на основных направлениях и до двух — на всех важных съездах.

«Работы предстоят масштабные, но мы будем планировать их так, чтобы минимизировать неудобства, связанные с ограничениями движения на участке трассы. Важно, что итогом работ станет новое качество перевозок, комфорт движения, скорость потока, значительно сократится время в пути до черноморских портов и здравниц»,— рассказал начальник ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк.

Строительство нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей планируют полностью завершить к декабрю

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Курс на море

Основной путь к морскому побережью на Кубани пролегает через трассу М-4 «Дон», которая в летний сезон максимально загружена. Для разгрузки федеральной магистрали прокладывают новые пути.

В Динском районе идет реконструкция автомобильнои дороги Краснодар—Еиск, которая станет альтернативой платному участку М-4 «Дон». Трассу, ведущую к Азовскому морю, расширили до четырех полос, сделали новую транспортную развязку, открыли площадки для отдыха с беседками, установили два пункта весового контроля и специальный разделительный бордюр, не позволяющий выехать на встречную полосу. Планируется обновить 22 км автомагистрали, реконструкцию трассы завершат уже в 2024 году.

Продолжается также строительство автодороги Тимашевск—станица Полтавская (обход Тимашевска), которая позволит решить проблему автомобильных пробок на пути к Черному морю. К реконструкции 15-километрового северного обхода города Тимашевска регион приступил в 2020 году. Помимо самого участка дороги, в составе объекта строятся четыре моста для проезда сельхозтехники и два — через железнодорожные пути, мост через реку Кирпили протяженностью 267,5 м, четыре транспортные развязки и два надземных пешеходных перехода. Стоимость строительства объекта составляет более 17,4 млрд руб.

Автодорога Стародеревянковская—Ленинградская—Кисляковская войдет в состав одного из кратчайших маршрутов к Крымскому мосту (обход станицы Ленинградскои). На сегодня завершено строительство участка дороги протяженностью 7,2 км. Полная протяженность новой дороги составляет около 17 км. Общая стоимость строительства превышает 12,5 млрд руб.

Также на территории Краснодарского края продолжается строительство трассы в Апшеронском районе Черниговская—Дагомыс для создания полноценного альтернативного подъезда к Сочи. Как заявлял глава региона Вениамин Кондратьев, она на 280 км короче предложенных проектов маршрутов и почти в два раза дешевле. Стоимость объекта — 13,2 млрд руб.

Новое направление трассы А-289 (проходит через Темрюкский и Славянский районы) — один из самых значимых дорожных проектов Краснодарского края, северный коридор от Краснодара в направлении Крымского моста. Строительство этой автодороги входит в национальный проект БКД.

Протяженность строящегося участка — 119 км, что на 33 км меньше существующего направления. Существующий маршрут А-289 проходит через несколько населенных пунктов Краснодарского края, при этом большая его часть — двухполосная дорога с ограничениями скоростного режима до 60 км, где нет возможностей для обгона, что становится причиной пробок. Пользователи дорог отмечают сильную загруженность действующей трассы, особенно в летние месяцы, когда водители тратят на проезд этого участка до пяти часов.

«Новая трасса будет проходить в стороне от населенных пунктов, что позволит значительно снизить имеющуюся нагрузку и улучшить транспортную доступность целого региона. Запуск движения по дальнему подходу к Крымскому мосту позволит добраться от Краснодара до Крымского моста за два часа»,— сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор "Тамань"».

Дальний подход к Крымскому мосту будет четырехполосным без светофорного регулирования и с разрешенной скоростью 90 км/ч. В составе новой дороги будет построено десять разноуровневых развязок, которые обеспечат возможность комфортного и безопасного съезда с трассы к городам, поселкам и станицам Краснодарского края.

Новая трасса пройдет над водными преградами, оврагами и региональными автодорогами. Для этого на ней будет построено 49 искусственных сооружений: мосты, путепроводы и один надземный пешеходный переход. Дорожники ведут работы на всем протяжении нового участка федеральной трассы А-289. В строительстве задействованы более 1,5 тыс. человек и свыше 780 единиц техники. Все работы будут завершены в 2024 году.

Проблемой пока остается единственная дорога от Джубги до Сочи, которая на протяжении большей своей части является безальтернативной и на поддержание нормативных эксплуатационных свойств которой «Росавтодор» тратит большие средства ввиду сложности ее геологии и большой загруженности. Только с начала 2023 года силами ФКУ «Упрдор "Тамань"» построены шесть новых подпорных стен на этой трассе. Федеральное правительство, отметил начальник ФКУ «Упрдор "Черноморье"», сейчас решает эту задачу.

Общая стоимость строительства дублера трассы А-147 Джубга—Сочи на предварительном этапе превышала 1,5 трлн руб. В пятилетнем плане дорожной деятельности на прокладку трассы выделят почти 74 млрд руб. Сроки реализации рассчитаны до 2036 года. Согласно проекту, протяженность четырехполосной магистрали в обход прибрежных населенных пунктов составит 152 км с расчетной скоростью движения 100 км/ч. В 2023 году планируется приступить к реализации первого этапа проекта — обхода Адлера.

Трафик увеличился на 38%

Дальнейшее стабильное увеличение туристической привлекательности юга России очевидно, говорит начальник ФКУ «Упрдор "Черноморье"» Виктор Вовк. Как и внутренняя миграция, дающая взрывной рост численности населения южных регионов. Это влечет за собой резко экспонентный рост пассажиро- и грузоперевозок по дорогам.

По его словам, рост интенсивности по автодорогам, подведомственным ФКУ «Упрдор "Черноморье"», в 2020–2023 годах составил 38%. Среднесуточная нагрузка на всех трассах превысила 192 тыс. автомобилей. Наибольший прирост трафика отмечается на подъезде к Майкопу — более 87%. На А-147 Джубга—Сочи рост 74%. На трассе А-146 Краснодар—Верхнебаканский рост 67%, на Краснополянских направлениях — 64%.

По данным ФКУ «Упрдор "Черноморье"», если не брать во внимание 25-километровую трассу А-136, подъезд к Краснодару, которая по сути является продолжением М-4 «Дон» и на которой традиционно отмечается самый высокий трафик, то наиболее загруженная «самостоятельная» автодорога — это трасса А-147 Джубга—граница с Республикой Абхазия. На ней по участку в районе Кудепсты за восемь месяцев 2023 года проехало 18 млн автомобилей, в районе Дагомыса — 9,4 млн. По трассе А-146 Краснодар—Верхнебаканский через поселок Тугургой проехало 10,4 млн автомобилей. Через трассу А-290 Новороссийск—Керчь, на въезде в город Новороссийск,— 10 млн.

«Сегодня почти 200 тыс. автомобилей каждые сутки проезжают только по федеральным трассам, не считая региональные и местные дороги. Это огромная цифра. И конечно, дорожники предпринимают все возможные усилия для расширения и укрепления опорной сети»,— сказал Виктор Вовк.

Еще в 2014 году президент Владимир Путин поставил задачу расширения до четырех полос основных трасс, ведущих в направлении черноморских курортов и порта Кавказ. Транспортный четырехполосный коридор на дальних подступах к Крымскому мосту будет реализован в 2024 году. В 2022 году ФКУ «Черноморье» сдало в эксплуатацию новый участок трассы А-290 обход Анапы, и в 2024 году управление планирует сдать еще два участка реконструкции этой трассы, дальний из которых (с 73-го по 100-й километр) на севере будет стыковаться с ранее построенным подходом к Крымскому мосту.

«Мы заключили госконтракты на строительство еще двух крупных транспортных развязок на трассах А-146 и А-290, которые также станут важными узлами транспортно-логистических связей с Крымом»,— добавил господин Вовк.

Тат Гаспарян

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