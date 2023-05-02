Планирование ремонта Тургеневского моста хотят начать после запуска Яблоновского

Ремонт Тургеневского моста начнут планировать после запуска движения по Яблоновскому мосту в районе Краснодара. Сведения об этом «Ъ-Кубань» подтвердили в администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В настоящее время на Яблоновском мосту идут работы по монтажу освещения, прокладывают необходимые инженерные сети, возводят цоколи под барьерное ограждение и проводят другие работы. Полностью завершить строительные мероприятия на объекте планируют в ноябре 2023 года.

Как ранее сообщили в Союзе дорожников Кубани, открыть движение по Яблоновскому мосту хотят летом текущего года, к 15 июня. Вице-губернатор Андрей Прошунин отметил, что запуск автотранспорта по мосту в срок может быть осуществлен только в условиях благоприятной погоды для проведения работ.

Предварительно сообщалось, что работы на Яблоновском мосту могут быть завершены в 2024 году. Общая стоимость строительства конструкции составляет 7,2 млрд руб.

Анастасия Донскова

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