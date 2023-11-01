Правительство Новосибирской области выделит 635 млн рублей на развитие метрополитена

Правительство Новосибирской области предоставит субсидию в размере 635 млн руб. на разработку проектно-сметной документации для строительства новых станций метрополитена, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В минтрансе области уточнили, что планируется разработка проектной документации левого тоннеля «Золотая нива» – «Березовая роща» (участок 526 метров), двух участков от станции «Золотая Нива» до станций «Гусинобродская» и «Молодежная» и электродепо «Волочаевская». Минимальный срок работ составит от 1,5 до 2 лет.

«Приложение 5 к государственной программе дополняется пунктом с указанием показателя эффективности предоставления субсидии «Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство объектов Новосибирского метрополитена». Данный показатель эффективности также будет установлен в трехлетнем соглашении о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, которое будет подписано после принятия данного проекта постановления», – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

В середине мая текущего года власти Новосибирска заявили о планах строительства 13 новых станций метро после 2030 года. Ожидается, что строительство начнется от станции метро «Березовая Роща» Дзержинской линии в южном и северном направлении. Они будут включать такие станции, как «Каменская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная», «Камышенская» и др. Северное направление предполагает создание пяти новых станций: «Чкаловская», «Трикотажная», «Учительская», «Юбилейная» и «Снегири». В мэрии также отметили, что возможно развитие существующих Дзержинской и Ленинской линий метрополитена.

Ранее Анатолий Костылевский, комментируя дальнейшее развитие метро, отмечал, что МП «Метром Мир» в январе 2022 года завершена корректировка сметной стоимости строительства Дзержинской линии метро (от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с промежуточной станцией «Гусинобродская») в ценах на 4-й квартал 2021 года – 20,4 млрд руб.

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Александр Киселев