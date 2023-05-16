В Новосибирске после 2030 года планируется построить 13 новых станций метро

Власти Новосибирска намерены после 2030 года приступить к возведению новой лини метро, включающей 13 станций.

«В соответствии с транспортным разделом генерального плана города Новосибирска в части развития метрополитена за расчетным сроком 2030 года предусмотрено строительство Правобережной линии метрополитена, включая электродепо и 13 станций», - сообщили в пресс-службе мэрии (цитата по ТАСС).

Отмечается, что строительство начнется от станции метро «Березовая Роща» Дзержинской линии в южном и северном направлении. Они будут включать такие станции, как «Каменская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная», «Камышенская» и др. Северное направление предполагает создание пяти новых станций: «Чкаловская», «Трикотажная», «Учительская», «Юбилейная» и «Снегири».

В мэрии также отметили, что возможно развитие существующих Дзержинской и Ленинской линий метрополитена.

В начале мая этого года мэрия Новосибирска опубликовала проект планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосной бор», в Калининском районе. Согласно документу здесь планируется строительство двух станций метро «Снегири» и «Учительская».

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, комментируя дальнейшее развитие метро, отмечал, что МП «Метром Мир» в январе 2022 года завершена корректировка сметной стоимости строительства Дзержинской линии метро (от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с промежуточной станцией «Гусинобродская») в ценах на 4-й квартал 2021 года – 20,4 млрд руб.

По информации министра, для начала строительства Дзержинской линии необходимо за счет средств местного бюджета осуществить реконструкцию, вынос инженерных сетей в зоне строительства, выполнить проектно-изыскательские расчеты для строительства метродепо «Волочаевская».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова