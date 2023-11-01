Осужденного депутата Госдумы от Удмуртии Белоусова рекомендовали лишить мандата

Профильные комиссии Госдумы рекомендовала палате досрочно лишить полномочий депутата от Удмуртии, Кировской и Тамбовской областей Вадима Белоусова. Он представляет партию «Справедливая Россия — За правду». Об этом рассказал председатель комиссии Отари Аршба, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Вадим Белоусов Фото: VK.com, Вадим Белоусов

Комиссия по этике установила, что депутат нарушил нормы парламентской работы, отсутствуя на заседаниях комитетов на протяжении более чем 30 дней. На рассмотрении он также не присутствовал. В настоящее время местоположение Вадима Белоусова не известно.

Напомним, господина Белоусова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным суда, он вместе с тещей и экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получил взятку от дорожного холдинга за покровительство в сфере строительства дорог. Суд приговорил депутата к 10 годам колонии строгого режима, а также вынес постановление о заочном взятии депутата под стражу в зале суда. При этом Вадим Белоусов не присутствовал на заседании. Депутата объявили в розыск.

При этом однопартийцы господина Белоусова и его адвокаты отмечают, что вопреки требованиям закона дело парламентария передали в суд без разрешения Госдумы. Как сообщал «Ъ», предложение лишить Вадима Белоусова полномочий именно в связи с нарушением дисциплины, может указывать на то, что в ходе уголовного преследования были допущены существенные процедурные нарушения.

Вадим Белоусов в декабре 2021 года возглавил региональное отделение СРЗП в Удмуртии, в настоящее время исполняет обязанности руководителя Дмитрий Бегишев. В 2022 году господин Белоусов был выдвинут партией на пост главы Удмуртии и, будучи в розыске, набрал 3,3% голосов избирателей.