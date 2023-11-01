Из-за массового отравления в кадетской школе-интернате возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил дело по 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья) после массового отравления детей в кадетской школе-интернате с. Дединово Луховицкого района Московской области. Вчера, 31 октября, из-за отравления были госпитализированы 20 кадетов.

Запланирован осмотр места происшествия и допросы руководства школы и свидетелей. Луховицкая городская прокуратура проводит проверку. Также сведения о происшествии были направлены в Роспотребнадзор.

По словам руководства школы, сразу у 20 учащихся резко ухудшилось самочувствие: поднялась температура, а также появились другие симптомы отравления. С подозрением на ротавирусную инфекцию были госпитализированы 14 кадетов возраста от 11 до 15 лет в Луховицкую ЦРБ, еще шестеро — в больницу Коломны, сообщает Telegram-канал SHOT.

Александра Горошилова