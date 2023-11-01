Новым депутатом горсовета Уфы избран Павел Завадич от ЛДПР

Горсовет Уфы на сегодняшнем заседании проголосовал за передачу вакантного мандата депутата от ЛДПР Юрия Рудакова, досрочно сложившего свои полномочия, Павлу Завадичу, также выдвинутого местным региональным отделением ЛДПР. Юрий Рудаков по итогам прошедших в сентябре выборов возглавил фракцию ЛДПР в Курултае Башкирии.

Господин Завадич закреплен за территорией одномандатного избирательного округа №18, включен в состав постоянной комиссии по связам с общественностью, охране прав и свобод граждан, правовым вопросам.

Павел Завадич родился в Уфе в марте 1979 года. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, прошел курс обучения в Уральском государственном юридическом университете. Работает в сфере юриспруденции. В сентябре 2018 года был избран депутатом Курултая Башкирии от ЛДПР.

Влада Шипилова

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