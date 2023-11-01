Треть автолюбителей Петербурга готовы купить машину по параллельному импорту

В Санкт-Петербурге 61% автолюбителей хотели бы купить машину по параллельному импорту. 37% готовы на это, только не в ближайшем будущем. Еще 24% рассматривают такое приобретение сейчас, а 5% уже воплотили это желание в жизнь. Такие данные приводит «Росгосстрах» и сервис проверки машин «Автокод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жители Петербурга готовы потратить на покупку авто по параллельному импорту от 1 до 3 млн рублей (58%), 18% — от 3 до 5 млн рублей, 11% согласны на большие траты, 13% рассчитывают уложиться в 1 млн рублей.

47% жителей города рассматривают европейские авто, 31% — японские, 13% — корейские, 5% — американские.

Если говорить о марках автомобилей, то наиболее популярны среди них Toyota (34%), KIA (16%), BMW (13%), Hyundai (13%) и Honda (5%).

60% опрошенных назвали кроссовер самым привлекательным типом кузова, 31% интересен внедорожник, 29% — седан, 29% — универсал.

47% хотели бы приобрести через параллельный импорт новое авто, а 53% — подержанное. Из них 61% рассмотрели бы машины от трех до пяти лет, 22% — от 1 до 3 лет, 6% — от 5 до 7 лет, 11% — старше 7 лет.

Петербуржцы отметили, что им важен ряд дополнительных возможностей машины. Наиболее востребован зимний пакет (84%), камера заднего вида (74%), парктроник (55%), датчик дождя (50%), система контроля слепых зон (39%) и адаптивный круиз-контроль (37%).

Напомним, ранее жители Петербурга отметили, что автомобили по параллельному импорту подорожали.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте