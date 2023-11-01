В Севастополе объявляли воздушную тревогу, проезд по Крымскому мосту был перекрыт

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Проезд автомобилей по Крымскому мосту перекрыт.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор. Воздушная тревога начала звучать в 6:47 по местному времени. В 7:20 господин Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги.

О перекрытии движения по Крымскому мосту сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении. В 7:33 по местному времени информцентр сообщил о возобновлении движения по мосту.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась накануне, 31 октября. О прилетах беспилотников или попытках ракетных атак города тогда не сообщалось. При этом в соцсетях местные жители писали о дыме в районе Севастопольской бухты. По словам губернатора Михаила Развожаева, он не был связан с попытками ВСУ атаковать город. «Это военные используют табельные средства маскировки»,— отмечал он.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов