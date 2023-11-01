Бывший краевой чиновник стал моторостроителем

По данным «Ъ-Прикамье», бывший замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края Василий Пастух трудоустроился в «ОДК-Авиадвигатель». По одной из версий, на предприятии господин Пастух мог занять должность начальника отдела материально-технического снабжения. Источник, знакомый с ситуацией на предприятии, подтвердил сведения о переходе в «ОДК-Авиадвигатель» господина Пастуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Василий Пастух перешел на работу в краевое правительство в конце августа 2022 года из администрации Свердловского района Перми, где проработал более десяти лет. В должности замглавы районной администрации он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В региональном минЖКХ господин Пастух занимался вопросами обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и капремонта. Это ведомство он покинул в июле этого года.

АО «ОДК-Авиадвигатель» входит в состав научно-производственного комплекса «Пермские моторы», который является частью Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха». Комплекс специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок.