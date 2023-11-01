Чили отзывает своего посла из Израиля из-за действий ЦАХАЛа в секторе Газа

Чили отзывает своего посла в Израиле из-за «неприемлемых нарушений гуманитарного права» и многочисленных атак израильской армии на сектор Газа, сообщил президент страны Габриэль Борич. Он уточнил, что на данный момент о разрыве дипломатических отношений с Израилем или снижении их уровня речи не идет, посол отозван из страны «для консультаций».

«В связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа, как правительство Чили мы решили отозвать в Сантьяго для консультаций посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля»,— написал господин Борич на своей официальной странице в социальной сети X (экс-Twitter). Политик не стал уточнять срок, на который отозван чилийский посол в Израиле.

Накануне, 31 октября, МИД Боливии объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Министерство объяснило этот шаг тем, что при атаках сектора Газа израильская армия совершила «преступления против человечности».

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс. Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично объявил о начале третьего этапа войны с «Хамасом». Он предполагает расширение масштаба военных операций израильских военных на территории сектора Газа. Целью наземной военной операции в секторе Газа господин Нетаньяху назвал «полное уничтожение» лидеров и боевой инфраструктуры «Хамаса».

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Александр Кислов